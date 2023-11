'SVAKODNEVNO BLATE SOPSTVENU DRŽAVU' Brnabić o lažima opozicije: Cilj im je HAOS u Srbiji već 18. decembra - imaju dve kampanje!

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić obraća se javnosti.

Obraćanje se održava u Vladi Srbije.

- Tema je jedna od najvažnijih o kojoj ćemo danas govoriti. Mi smo se ponovo suočili sa optužbama da ubacujemo fanomske glasače. Fokus im je na Beogradu. Aleksić kaže da dnevno ubacujemo između 300 i 500 ljudi na birački spisak. to je sve kulminiralo 6. novembra na tzv. slučaju Miketić, u svim tajkunskim medijima smo mogli da vidimo da je gospodin Miketić odjavio nepoznatu osobu i dao upustva kako da to uradite. ja sam kao predsednica vlade to videla, da je đavo odneo šalu, ja sam zamolila pripadnike MUP-a da izvrše vanrednu kontrolu. Ovo su saznanja, u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti pripadnika MUP, utvrđeno da vlasnik stana, dana 6. novembra, jeste podneo zahtev za pasivizaciju adrese. dakle to nije gospodin Miketić jer on nije vlasnik stana. Utvrđeno je da osim lica navedenih u zahtevu, nema drugih lica. Toliko o tome da su odjavili nekog koji nije bio na adresi. Dakle, brutalna laž Miketića, a onda na osnovu brutalne laži nastavljaju kampanju - ističe premijerka.

Premijerka je dodala da je zamolila nadležne da izvrše vanrednu kontrolu.

- Ovo su saznanja, u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti pripadnika MUP, utvrđeno je da vlasnik stana, dana 6. novembra, jeste podneo zahtev za pasivizaciju adrese. Dakle to nije gospodin Miketić jer on nije vlasnik stana. Zahtev je urađen na način da je zahtev da se sa te adrese odjave sva lica koja su prijavljena na ovoj adresi, osim lica koje je navela ta osoba. Utvrđeno je da osim lica navedenih u zahtevu, nema drugih lica. Toliko o tome da su odjavili nekoga koji nije bio na adresi. Dakle, brutalna laž Miketića, a onda na osnovu brutalne laži nastavljaju kampanju.

- Ovo je lako proverljiva informacija. Dan posle ovoga, 7. novembra, pa 8. i 9. novembra, Šolakovi mediji nastavljaju sa tom kampanjom. Na osnovu brutalne laži Miketića, oni su nastavili sa tom kampanjom - kazala je Brnabićeva.

Brnabić je, potom, pokazala dva teksta objavljena u opozicionim medijima, gotovo ista, objavljena pred ove i prošle izbore.

- Dovoljno su lenj da nisu ni ispratili šta smo uradili sa elektronskom upravom. Do 2012. godine moglo se desiti da jedan birač bude upisan više puta, nije se moglo kontrolisati. Mi smo od 2019. godine već povezali matične knjige rođenih sa biračkim spiskom, tako danas imate kada lice premine, automatski se briše iz biračkog spiska. I dalje ne znaju, da na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, imate birački spisak za svaku lokalnu samoupravu. Oni ne znaju, a ni mediji koji ih podržavaju. Da znaju to, mogli su svaki dan da prate fluktuacije i promene u biračkom spisku. Ali ne znaju, kao ni mediji koji svaki dan objavljuju neistine.

- Ovo je blaćenje i destabilizacija države, svaki put ovo moramo da radimo iznova i iznova. Oni blate sopstvenu državu, znaju da nije istina, istina je lako proverljiva. Onaj ko ne dođe do nas da dobije ove podatke i veruje samo medijima opozicije, misliće da je ovo banana država. Oni koji ne znaju da smo uveli e-upravu i dalje misle da i dalje može da se piše i briše iz biračkog spiska. I šta je cilj? Cilj je da doslovno krene haos u Srbiji 18. decembra. Umesto da obilaze Srbiju, pričaju sa ljudima, pokžau svoj program, oni imaju 2 vrste kampanje: najgore uvrede porodice predsednika Srbije Aleksandra Vučića, gde su sada uveli i roditelje, ali i šestogodišnjeg sina, što je neviđeno u političkoj istoriji na svetu, a druga stvar je albi, pošto će izgubiti šta će reći zašto su izgubili. Takođe pripreme za proteste, haos, demonstracije, destabilizaciju time što će rećči izbori su pokradeni.

Brnabićeva je na kraju istakla da je sada reagovala jer da nije, opozicija bi stvorila ambijent za kreiranje dodatnog haosa i ambijent za destabilizaciju zemlje u vremenima kada je Srbiji stabilnost prekopotreba.

Pitanja novinara

Na pitanje o tome šta se dešava sa projektom "Jadar", kao i o litijumu premijerka smatra da je dobro što smo zajedno sa evropskim zemljama koje su potpisale ugovor o strašetkom partnerstvu kada je reč o iskopavanju litijuma.

- Taj memorandum ima veze sa strateškim sirovinama, koje možemo obostrano da razmenjujemo - istakla je Brnabićeva.

- U toj oblasti borbe protiv korupcije konstatovan je napredak. Ako ste pažljivo čitali izveštaj, kaže se da je povećan broj istraga i peocesa. ne znam kako fali političke volje ako imamo napredak. To su rekli i napisali.

Autor: