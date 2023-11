'ČEKAJTE LJUDI, PA DOKLE VIŠE?' Premijerka raskrinkala opozicione medije - Ovo je blaćenje države

Tokom obraćanja medijima, premijerka Srbije Ana Bnrabić je pokazala tekstove objavljena u opozicionim medijima, gotovo ista, objavljena pred ove i prošle izbore.

- Tako iz godine u godinu. Do 2012. godine svaka lokalna samouprava je vodila svoj birački spisak, niste mogli da imate uvid u birački spisak. Mi smo od 2019. godine povezali matične knjige sa biračkim spiskom, ako lice premine, automatski se briše iz spiska. I dalje ne znaju, da na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, imate birački spisak za svaku lokalnu samoupravu. Oni ne znaju, a ni mediji koji ih podržavaju. Ako smo ubacili 300- 500 birača, kako se onda to ovde ne vidi. Čekajte ljudi, pa dokle više. Nema značajnijih odstupanja u broju birača u Beogradu, u septembru 2023. u odnosu na 2014. jeste 750 ljudi. To pokazuje koliki su oni lažovi. Ovo je blaćenje države - navodi Brnabić.

Autor: