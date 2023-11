VUČIĆ NA SKUPU SNS U PIROTU: Glas za bilo koga drugog, sem za listu 'Srbija ne sme da stane', je glas za Dragana Đilasa

Drugi predizborni skup liste „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“, održan je danas u Pirotu, a na skupu je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

16:39 - Predsednik Vučić se zahvalio svim ljudima koji su došli na današnji skup.

- Hvala Piroćancima i svim ljudima koji su došli danas. Ja ću da govorim nešto drugačije od onoga o čemu je govorila Ana. Ja ne mislim da je naš posao, ma koliko to bilo teško, da govorimo o sebi. Naše je da čujemo i slušamo vas, da se bavimo vašim, ne svojim problemima - kazao je Vučić i dodao da je pre skupa posetio dva okolna sela.

- Upoznao sam tu jednu divnu porodicu, Srbina iz Beograda koji je 30 godina živeo u Parizu, Pavla Kovačevića, i došli su u Krupanj da žive sa svoje dvoje dece, Mateom i Melinom, danas su građani Pirota i ne nameravaju da ga napuste, naprotiv, hoće da tu napravi svoj muzički studio i ostaje Piroćanac i građanin Srbije i on i njegova deca! - istakao je predsednik Vučić.

- U njemu sam video čudesnu energiju, ljubav prema našoj zemlji. Ljudi ne znaju koliko je lep istok, ovaj deo Srbije. Koliko nam je zemlja lepa i kakve divne ljude ima, a ljudi su naša najveća snaga. Otiđite sad u Palanku da vidite kako škola izgleda, u Sjenici, dali smo za školu 13 miliona dinara. Mnogo toga se promenilo. U Babušnici video sam da tražite sportsku halu, ovde su sa nama velike sportske legende, obezbedićemo sportsku halu za Babušnicu. Istovremeno, znam bez papira da je potrebna i rekonstrukcija škole - kazao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da misli da su dosta u našoj zemlji uradili.

- Nemojte da zaboravite da Niš - Dimitrovgrad upravo kreće izgradnja pruge, koja će značiti fantastičnu vezu i Pirota i Dimitrovgrada, kako sa Sofijom, naravno i sa Nišom i Beogradom. Molim vas samo da znate koliko to sve košta, a da budem sasvim fer, kada smo prolazili kroz Sićevačku klisuru, sto puta obećavali svi auto-puteve, ja mislim da 30 godina nije bilo političara koji je ušao u Pirot i rekao "biće auto-put", mi smo to napravili zajedno. Znam šta je ovde najvažnije naći strateškog partnera, dovesti još nekog investitora i u Belu Palanku i Dimitrovgrad i Babušnicu - kazao je Vučić i dodao:

Stavili su mi ulica Srpskih vladara, Trg Republike u Pirotu, fali tobogan od 423 hiljade evra. Mora da se izmesti autobuska stanica - milion evra. Mi nemamo nikoga prečeg i nikoga važnijeg od naših ljudi i naših žena, žene su stub Srbije, one koje nam čuvaju decu. Zato nam je potrebno još novca ovde, da pokažemo da je ovo jednako Srbija koliko i Beograd.

Vučić je rekao da je potrebno da pokažu da pravde ima i da ljudi to zaslužuju, da im obezbede veće plate i veća primanja, te da prosečna plata u Pirotu bude preko 600 evra, kao i da SNS zna da to mogu da urade.

- Svi moji prethodnici, Ana je dama njoj i priliči, svi su fini, niko neće ništa loše da kaže ni o kome drugom, to i priliči listi "Srbija ne sme da stane". Ali, ja ću narodskim rečnikom da vam govorim, kad nema niko drugi, ja ću. Na ovim izborima, mi se suočavamo da glasamo za one koji bi doneli odluku da se pridružujemo NATO-u, da smo genocidni narod, da bismo uveli sankcije Rusiji. Nemojte da vas podsećam na to da ti isti koji sebe nazivaju Srbija protiv nasilja su svojevremeno molili zapadne predstavnike, ne da odustanu od priznanja Kosova, nego samo da to izvrše kada se izbori završe i to sve imate u beleškama koje je Vikiliks objavio - kazao je Vučić i dodao:

Neko bi rekao da se šalim, a ja se uopšte ne šalim. Onda sam sazvao konferenciju, pozvao i onog Bjelogrlića i onog Majića, ovaj što bije starije ljude, udara, ne prestaje da bije starije ljude, ali su protiv nasilja. Protiv kog si ti nasilja? Mi nećemo da ti uzvratimo, ali nećemo ni da te se plašimo, ovo je naša zemlja, nećemo da bežimo od nasilnika, nećemo da se sklanjamo od njih. Staćemo na crtu, na izbore, pa ćemo da vidimo ko će više glasova da dobije. A te priče kako će proglasiti izborne rezultate, to slušam već 50-i put. Ako izgubimo, mi smo gospoda, čestitaćemo odmah. Ako pobedimo, možete na glavi da dubite.

Vučić je rekao da oni treba da vode državu i da se bave ozbiljnim stvarima.

- Nikad nećemo da diramo u porodice, ni u šta lično, ali ćemo da podsetimo da je glas za njih, za Đilasa, glas za najgore pljačkaše u našoj zemlji, koji su se obogatili na račun građana Srbije i ostavili narod u siromaštvu, 500.000 ljudi bez hleba, a oni na račune skupljali stotine hiljada evra, mi smo oporavili Srbiju, a znamo šta oni hoće, ponovo da pljačkaju. Mi hoćemo Srbiju bolnica, škola, puteva, Srbiju budućnosti, i zato ona ne sme da stane - naglasio je Vučić i dodao:

Oni koji su govorili pre godinu i nešto dana "mi nećemo ni sa jednima ni sa drugima, mi smo čisti, nećemo ni sa ovima oni su "anti-Srbi", a ovi njih nazivali fašistima, sad jedni s drugima idu "hajmo ovima da uzmemo vlast. Glas za bilo koga na ovim izborima, sem sa "Srbija ne sme da stane", je glas za Dragana Đilasa.

- I za kraj, odoh ja sad do Niša na aerodrom, pa u Pariz. Imam važne sastanke u Parizu. Ponosan sam, ne samo da se vidi koliko smo izgradili ptueva, svega, ponosan sam što mi sami donosimo odluke, što nam ne donose odluke ambasadori po kafanama, što čuvamo svoju Srbiju, ne hvalimo se time što isporučujemo nekim tribunalima po kilo i po mesa, i zato vas molim da se borimo za Srbiju što je jače moguće. Pobedićemo samo ako se svi ujedinimo, protiv svih lista koje vodi Dragan Đilas, protiv svih koji bi da nas vrate u prošlost i zato je važno da Srbija pobedi! Da vide da Srbiju ne mogu da pokore ni da prevare, za Srbiju budućnosti! - rekao je Vučić, te se salom prolomio gromoglasni aplauz.

16:31 - Ana Brnabić se obratila svima u prepunoj sali u Pirotu.

Brnabić je rekla da ono što se dešava sada u Srbiji nije normalno i da svi treba to da osude da napadi na porodicu ne smeju da se dešavaju.

- Odmah na početku, reći ću da neću pričati o naučno-tehnološkim parkovima, iako mislim da je to nešto što je garant naše budućnosti i budućnosti naše dece. Mi treba danas da stanemo i jasno kažemo, ovako više ne može, u našoj zemlji ovakve stvari više ne smeju da se dešavaju - napadi na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su kontinuirani, a koji su sad eskalirali. Napadi na njegovu porodicu, njegovog sina, to nije Srbija. Takva Srbija nikada neće pobediti - naglasila je Brnabić.

16:25 - Okupljenima se obratio i Miloš Vučević, lider SNS i istakao da se 17. decembra glasa za put i sudbinu Srbije.

- Hteo bih da vas zamolim da razumemo istorijsku odgovornost koju naša generacija ima, koju imamo prema budućim i sadašnjim generacija. Ovo jesu sudbinski izbori. S jedne strane imate našu listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", politiku, rezultate, ljude, listu koja nije ni stranačka ni koaliciona, ona je jača od toga, to je front, to je Srbija. S druge strane imate sve druge, imate lažne evropejce, koji bi istog trena priznali nezavisno Kosovo, lažne patriote koji bi se drugi dan ujedinili s ovim prvima - istakao je Vučević.

- Imaju mržnju prema svakome ko misli drugačije od njih - dodao je.

- Izbor je suštinski jednostavan, izbori su sudbonosni, ali izbor je jednostavan. Razgovarajte sa rođacima, kumovima, nepoznatima, da im objasnimo šta znače ovi izbori 17. decembra - naglasio je, istakavši da je ovde pitanje sudbina Srbije.

16:15 - Milan Stamatović - Lokalne samouprave moraju dati podršku nacionalnim projektima

Milan Stamatović - predsednik "Zdrave Srbije" takođe se obratio okupljenima.

- Pročitao sam jednu skriptu iz manastira Lelić gde monasi u tom periodu postavljaju pitanja kako državui da budemo od koristi. Ja sam sebi postavio to pitanje, i zato jesam u ovoj koaliciji, ako mogu da pomognem, da davno poljuljane temelje ponovo učvrstimo, jer svaka ozbiljna država zasniva politiku na 4 stuba - nacija, kultura, vera i tradicija - rekao je on.

Dodao je da funkcioneri lokalnih samouprava moraju da daju podršku važnim nacionalnim projektima.

- Mi nosioci javnih funkcija sa lokala moramo da se potrudimo da ostanu ljudi ovde - rekao je on.

16:11 - Predsednik Vučić stigao na skup

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na skup, što je pozdravljeno velikim aplauzom okupljenih.

16:10 - Obraćanje Milana Krkobabića

- Moramo da gledamo i šire i dalje. Poseban pozdrav svim građanima Republike Srbije. Sa moje leve strane vidim naše najstarije. Njima dugujemo i zahvalnost i poštovanje. Čuli smo da penzije treba da plate plate. Pre 10 godina ja sam to izrekao, a predsednik Vučić potvrdio i konačno na delu i praksi realizovao. Poštovani penzioneri, penzije su redovne, sigurne i prate plate.

- Ima ovde u sali i onih koji nisu penzioneri, imaju više od 60 godina a nikada neće biti penzioneri. Za njih se zalažemo da se uvede institut socijalne garantovane penzije, ne manje od 100 evra. Pitaju me "Krkobabiću, kad će to", a ja im kažem "uskoro, kada državna kasa to bude mogla da izdrži, ja vam to obećavam i biću uporan", rekao je Krkobabić.

16:05 - Tamara Vučinić - Važno je da država ulaže u zdravstvo

Doktorka radiolog Tamara Vučinić obratila se na skupu i govorila o tome koliko je važno da Srbija ulaže u zdravstvo.

- Jedna od osam žena u Srbiji će za života dobiti karcinom dojke. Važan je ishod toga. Preventiva je ključ, rešenje svega. Nabavka digitalnih mamomgrafa i preventivni pregledi predstavljaju put ka izlečenju. Država je prepoznala ovaj problem, nabavljen je veliki broj najsavremenije opreme . digitalnih mamografa. Sreća za žene u Pirotu, kao i za druge žene u Srbiji koje će imati priliku da budu pregledane na ovim mamografima - rekla je ona.

16:00 - Skup počeo himnom Srbije

Predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" otpočet je izvođenjem himne "Bože pravde.

15:50 - Premijerka i ministri stigli na skup

Na skup u Pirot stigla je i premijerka Srbije Ana Brnabić, kao i ministri Jelena Tanasković, Bratislav Gašić, Aleksandar Matrinović i Zoran Gajić.

15:30 - Građani su se u Pirotu okupili u velikom broju kako bi izrazili svoju podršku listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".