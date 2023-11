Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pariza, gde učestvuje na šestom Pariskom mirovnom forumu. Predsednik je tom prilikom istakao da je imao brojne sastanke, i najavio za večeras susret delegacija Francuske i naše zemlje, gde će imati priliku da razgovara sa Emanuelom Makronom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se danas u Parizu sastao sa brojnim svetskim, ali i zvaničnicima iz regiona. Predsednik je razgovarao sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom, premijerom Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim, crnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem, kao i srpskim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se večeras sastati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

- Razgovarao sam kratko u dva navrata sa Makronom, sa njim ću se videti u Jelisejskoj palati večeras, jedan na jedan. Uputiću mu poziv da dođe u Srbiju, može da se desi da do kraja godine već bude u Srbiji - istakao je predsednik i kazao da je imao važan susret i sa predsednikom Gane.

- Fokus sveta polako klizi ka Gazi. Kada kažem, to je izraelsko-palestinski sukob - rekao je predsednik.

- Dve važne stvari samo. Kada afričkim zemljama kažu da će morati da odustanu od eksploatacije svojih resursa zbog klimatskih promena, saznali smo da će morati da se obezbede finansijski instrumenti ne više od 15 godina, nego do 30 i 40 godina - kazao je Vučić.

- Danas imamo 24 milijarde u deviznim revervama, a imali smo 10, 2, to ojačava našu valutu, ekonomiju, ali ljudi to ne vide u svom džepu. Ne možete plate i penzije da isplaćujete u većem proizvodu od 10 i 11 - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija nikada neće ugroziti monetarnu stabilnost svoje zemlje, ali da očekuje dugoročne promene.

-Večeras će jedna od tema biti Priština, siguran sam. Ne znam o čemu da razgovaramo, on je birao sa kim će da se sastane sa predstavnicima BiH. Pitam se kakvi su to dvostruki aršini, gde negde priznajete i tražite da se poštuje teritorijalni integritet, a negde ne... I to je dobro za nas, znamo gde smo, sa kime imamo posla. Mislim da je Zapadu jasno da Kurti ne Zajednicu Srpskih opština - rekao je predsednik.

Kako kaže, Makron ima puno posla, te da je zahvalan jer izdvaja vreme za Srbiju, i razgovor koji je najavljen za večeras.

- Makron sada preduzima važne inicijative o mnogim temama. I ruski sukob, i palestinsko-izraelski. Sada javno mnjenje menja mišljenje zbog događaja, i prelazi se na drugu stranu. Imamo komplikacije, a mi smo negde u zapećku - kaže Vučić.

Vučić je istakao da se svako kreće u granicama svoje pokvarenosti, istakavši da u vreme Marka Jakšića, Samardžića, Jovanovića i ostalih, bilo je prisutno bogaćenje i ne briga, o narodu sa Kosova.

- Pošto se svašta desilo u njihovo vreme, i koliko zemalja je priznalo Kosovo, a za moje vreme 27 je povuklo priznanje... Setimo se da su oni molili Zapad da ne priznaju posle izbora. Ja nikada neću priznati nezavisnost Kosova, laži slušam već 11 godina. Mnogo lažnih rodoljuba mi je držalo pridike, i šta su uradili? Ništa - kaže Vučić.

Predsednik Srbije je potom istakao da opozicija ostavku traže od kada je rođen, ali sada traže da on ne učestvuje u kampanji.

- Ja to radim za dobrobit Srbije i za građane, jer bi oni uništili Srbiju za 3 dana. Setimo se kada se odcepila Crna Gora, da bi moglo Kosovo, pa ubiše premijera, setite se ubistava koja su bila svakodnevna... U danu su imali po troje četvoro ubijenih... 500.000 ljudi je ostalo bez posla. Zašto ja njima smetam? ja sam nepomenik, ludak, Hitlerov sin, Šešeljev sin, brat od majmuna... Pa lakše im je da mene lošeg pobede. Mene će najlošijeg pobediti. Ja brinem o njima, želim im da lakše pobede - rekao je predsednik Srbije.

Govoreći o napadima na njegovu porodicu i karikaturama, Vučić kaže da je to nešto na šta čovek mora da se navikne. To je, kaže, njihova pristojnost i argumentacija.

- Njihova politika je samo mržnja, mržnja prema majkama, očevima, porodicama... To nema veze sa mnom, već sa njihovom mržnjom prema zemlji. Dati svoj glas za nekoga od njih, sve je to glas za Đilasa, za istu kasu i kutiju - naveo je predsednik Srbije.

