'ČEKA ME DUG SASTANAK SA MAKRONOM' Vučić: Veliko mu hvala na tome, pokazao je ogromno poštovanje prema Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pariza, gde učestvuje na Pariskom mirovnom forumu.



Razgovarao je danas sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom, kao i sa belgijskim premijerom Aleksandrom De Kroom.

Predsednik Vučić je najavio i da će imati dug sastanak sa Makronom večeras.

- I veliko mu hvala na tome. Znate li koliko je on zauzet, ovde je veliki broj predsednika i premijera danas, od Kariba, Afrike, Evrope... On je pokazao ogromno poštovanje Srbiji i svim našim građanima. Večeras u udarnom terminu pričamo o svim važnim temama - kazao je on.

Predsednik kaže da se javno mnjenje u svetu, posle prvobitne osude Hamasa, sada polako prelazi na potpuno drugu stranu.

- Komplikacije zbog sukoba u Izraelu izbijaju u prvi plan, a mi smo nekako pali u zapećak - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je najavio i da će imati dug sastanak sa Makronom večeras.

- I veliko mu hvala na tome. Znate li koliko je on zauzet, ovde je veliki broj predsednika i premijera danas, od Kariba, Afrike, Evrope... On je pokazao ogromno poštovanje Srbiji i svim našim građanima. Večeras u udarnom terminu pričamo o svim važnim temama - kazao je on.

Predsednik kaže da se javno mnjenje u svetu, posle prvobitne osude Hamasa, sada polako prelazi na potpuno drugu stranu.

- Komplikacije zbog sukoba u Izraelu izbijaju u prvi plan, a mi smo nekako pali u zapećak - kazao je Vučić.

Autor: