Vesić posetio opštinu Kula i najavio nove investicije u putnu infrastrukturu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na rekonstrukciji puta Ruski Krstur – Kruščić u opštini Kula, koji će biti proširen i tom prilikom najavio nove investicije u putnu infrastrukturu čime će taj kraj Srbije biti bolje saobraćajno povezan.

“Ovaj put je širine oko tri metra, a biće proširen na šest metara”, rekao je Vesić i dodao da će put, koji je bio u veoma lošem stanju, biti urađen do centra sela, a da će radovi biti završeni u februaru sledeće godine.

Vesić je podsetio da se trenutno rekonstruiše i put od Odžaka do Lalića i najavio da će sledeće godine biti rekonstruisan put od Ruskog Krstura do Lalića tako da će meštani imati veoma dobru vezu do Odžaka.

Takođe, naveo je da je završen tender, iz sredstava Evropske investicione banke vrednosti 20 miliona evra, za kompletnu rekonstrukciju postojećeg puta od Sombora do Kule.

“Čekamo da se završi žalbeni postupak što će verovatno biti u februaru, najkasnije martu i počinjemo da rekonstruišemo postojeći put od Sombora do. Vrbasa dok u decembru ove godine počinje da gradimi “Osmeh Vojvodine’, saobraćajnicu koja će počinjati od Bačkog brega i prolaziti kroz Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Novi Bečej, Stari Bečej, Kikindu do Srpske Crnje”, rekao je Vesić.

Istakao je da će ovaj kraj Srbije biti veoma dobro saobraćajno povezan i naveo da će se raditi rekonstrukcija pruga Sombor-Vrbas i Sombor-Subotica što će, kako se očekuje, početi tokom sledeće godine.

“Ako tome dodamo i brzu prugu Novi Sad - Subotica onda vam je jasno koliko će se ovde novca uložiti i koliko će to promeniti život ljudi na bolje jer će doprineti razvoju lokalnih biznisa i dolasku novih investitora. Svaki investitor traži put ili prugu kako bi mogao da preveze svoju robu, a nove investicije znače nova radna mesta i samim tim viši životni standard”, rekao je Vesić.

Sve to je, kako je istakao, slika bolje Srbije koja je razvijena i vodi računa o svakom svom kraju da se ravnomerno razvija.

“Da se ne razvijaju samo Beograd, Novi Sad, Niš ili Kragujevac već da se razvija svako mesto jer svako mesto treba da bude dobro za život ljudi”, rekao je Vesić.

Tokom posete Kuli ministar je obišao i Osnovnu školu “Petefi brigada“ gde je prisustvovao festivalu nauke “U susret nauci“ i tom prilikom poručio da je razvoj nauke veoma važan za jedno društvo.

“Zato je važno da mlade zainteresujemo za nauku i da ih usmerimo ka obrazovanju, a ovakvi festivali su primer da mladi ljudi razumeju koliko nauka može da bude praktična i koliko je važna u svakodnevnom životu”, rekao je Vesić.

