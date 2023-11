BOŽIĆ: FANTOMSKI STANARI NALAZE SE U GLAVI ZORANA LUTOVCA

Sandra Božić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekal je da jedini fantomski stanari u slučaju Zorana Lutovca nalaze se u njegovoj glavi, pošto mu očigledno svako malo došaptavaju svakojake gluposti na uho.

- To je naviklo da se izbori kradu i prekraja izborna volja, pa mu je prosto neobično kada premijerka Ana Brnabić sve potanko objasni otklanjajući svaku sumnju. Jasno je da se radi o spolja plaćenoj kampanji, kako bi se bacila sumnja na izbornu volju građana. Na taj način smatraju da će sutra moći da pozivaju građane na neki novi Majdan, samo u Srbiji - rekal je Božić i dodala:

- Država nakon 2012. godine jedino sudeluje u slučajevima koji su otklonili prostor za izborne malverzacije po zakonima koje su krojili predstavnici bivšeg režima. Međutim dok su bili na vlasti nije im smetalo ništa, jer su tada neometano mogli da pljačkaju i podvaljuju građanima.

- Ovakav bes vođen je možda i činjenicom da mu se stranka deli na atome dok ga napuštaju i najbliži saradnici. S druge strane, njegova pozicija na izbornoj listi ne kotira se baš najbolje pa se trudi da što jače laje, ne bi li mu gazda Đilas dobacio kosku ili udomio u nekoj od svojih firmi za pranje novca - istakla je Božić.

Kako navodi ona, međutim, ne čini mi se da njegova stranka uživa poverenje kod Đilasa s obzirom da je sa 73 predloga na njegovoj listi prethodne godine, spao na svega 17, od toga jedva tri prolazna.

- Mesta za nervozu u njihovim redovima svakako ima, ali tu je i strah od građana koji dobro pamte sve “tekovine” lopovske politike koju su sprovodili ostavljajući ljude na ulicama i bez posla, gladne porodice, zatvorene fabrike i razvaljenu državu - rekla je Božić i dodala:

- Voleli bi da preko ulice dođu na vlast misleći da će na taj način Srbija stati i vratiti se u period kada su je on i njemu slični doveli do bankrota. Sigurna sam da građani to neće dozvoliti i da će nastaviti da podržavaju politiku Srpske napredne stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Nemamo vremena za još jednu vladavinu bivšeg režima koji je devastirao zemlju, svima je jasno da Srbija ne sme da stane.