POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU BRZE SAOBRAĆAJNICE SLEPČEVIĆ - BADOVINCI! Vesić: Srbija ne sme da stane (VIDEO)

U Ruskom Krsturu gde su me pronašli saradnici iz ministarstva potpisao sam ugovor za izgradnju brze saobraćajnice Slijepčević - Badovinci, napisao je na fejzbuku ministar infrastrukture, građevine i saobraćaja Goran Vesić.

- Ova saobraćajnica, dužine 15.3 km, nastavak je brze saobraćajnice od Šapca do Loznice koja se gradi i biće završena do kraja naredne godine. Tako ćemo brzim saobraćajnicama povezati dva granična prelaza između Srbije i BiH - Šepak i Pavlovića most. BiH i Republika Srpska će biti još bolje saobraćajno biti povezane sa Srbijom! - rekao je ministar, pa dodao:

Ugovor sam potpisao na haubi autokomobila u Ruskom Krsturu jer Srbija ne sme da stane i ne može da čeka. Azerbejdžanska kompanija Azvirt zajedno sa srpskim partnerima ima zadatak da sada kada je potpisan ugovor odmah počne radove. Zato, Srbija ne sme da stane - rekao je Vesić.

