VUČIĆ NAKON SASTANKA SA MAKRONOM: Tema u Parizu bila je i Srbija, situacija na KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je večeras u Parizu imao veoma dug i iscrpan razgovor sa belgijskim premijerom Aleksandrom de Kroom, kao i da je jedna od glavnih tema bila KiM.

Predsednik Vučić je rekao da su takvi forumi veoma važni da se razgovara, ali da će Srbija uvek da brani svoje interese.

- Razgovarali smo. Prvo jutros smo imali bilateralni sastanak koji je bio veoma dug iscrpan sa belgijskim premijerom Aleksandrom de Kroom. Oni postaju predsedavajuća članica Evropske unije od 1. januara 2024. godine. Oni se pripremaju za taj period i razume se da će se baviti i Zapadnim Balkanom, regionom iz kojeg mi dolazimo, i zainteresovani su bili za kosovsko-metohijsku situaciju, ali i svi ostali - izjavio je Vučić.

Međutim, kako je istakao predsednik, tema koja i u Parizu dominira je Gaza i izraelsko-palestinski sukob, a ponegde neko spomene i ukrajinsku krizu.

- Videli smo da su gotovo svi govorili, kao i gosti koji su dolazili iz Libana i svih drugih delova sveta, o stradanju dece na tom području i da je u fokusu bio život. Tako da smo mi, da li je to dobro ili loše, ipak negde malo skrajnuti u ovom trenutku - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je razgovarao i o evropskim integracijama sa belgijskim premijerom i da je to veoma važno, ali da to zavisi od raspoloženja u EU.

- Hoćemo li mi sledeće godine ili one tamo godine postati članica Evropske unije? Nećemo. I to nema veze sa nama, to nema veze ni sa kim. To ima veze sa raspoloženjem u EU. Prva je Francuska, koja želi drugačije da se postave odnosi unutar same Unije, da bi razmišljala o tome. Ja ne mislim da je to za nas sve posebno loše. Mislim da je dobro da razgovaramo o stvaranju jedinstvenog ekonomskog tržišta, da u tome učestvujemo, da dobijemo zelene takozvane propusne linije za naše kamione, da ne moraju da čekaju na granicama, time bi značajno smanjili svoje troškove - kazao je Vučić.

Vučić je podsetio i da je nedavna poseta Ursule fon der Lajen veoma važna, jer Plan rasta za Zapadni Balkan donosi šest milijardi evra, a da bi više od dve milijarde trebalo da pripadne Srbiji.

- Dakle, vidimo šta je to još što možemo dobiti, što je to što još mi možemo da učinimo, naravno, želeći sebe da menjamo u pozitivnom smeru, ali uvek čuvajući naše nacionalne interese i čuvajući i naše tradicionalne prijatelje, ne okrećući im leđa u prvoj sekundi kada nam nije lako ili kada nam je teško, a da opet državu Srbiju nijednog trenutka ne ugrozimo. Nije nam laka pozicija, ali zato su ovi razgovori od izuzetnog značaja - naglasio je Vučić.

U izveštaju EK ocenjeno je da je Srbija napredovala u određenim oblastima, a predsednik je ranije prokomentarisao da Srbija ide ka evropskom putu, ali da vodi računa o svojim interesima i da ima i prepreka na tom putu i da se one odnose pre svega na KiM i odnos prema Rusiji.

- Dve su ključne stvari, jedna je Kosovo i Metohija. Mi smo jedini koji imamo to posebno poglavlje 35. A druga stvar je usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Ja to nikada nisam krio. Čak kad su oni fini, videli ste da je Ursula von der Lajen bila zaista ljubazna i pristojna u Beogradu i nije htela ni da kaže - uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, nego je to onako diplomatski rekla - odnos, što valjda znači izjednačavanje u spoljnoj politici. Da prevedem ja to naravno, da sam sam rekao i to pred njom- to je uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji i oni će na tome razumljivo nastaviti da insistiraju - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da smo do sada uspevali da čuvamo svoju politiku i da budemo samostalna i nezavisna država.

- Jer ja sebi neretko postavim jedno pitanje. Ako mi moramo u svemu da budemo isti kao svi, a šta će nam onda uopšte država, šta će nam vlada? O čemu mi da donosimo odluku? O čemu građani Srbije da donose odluku - istakao je Vučić.

Mi smo jedina zemlja u ovom delu Evrope koja nije uvela nijedne sankcije

Predsednik Vučić rekao je večeras da je Srbija uspela da odoli pritiscima i da nije uvela sancije Rusiji i podsetio da sa Rusijom imamo korektan odnos i da imamo sigurno obezbeđivanje gasnog tržišta.

Odgovarajući na pitanje da li su pritisci na Srbiju jači po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, on je rekao da je to stvar "snage nečije kičme i leđa", jer postoje pojedini koji bi se uplašili i poziva nižih službenika, a ne pritisaka najmoćnijih ljudi iz Evrope i SAD-a.

- Oni menjaju svoju odluku o tome da li su za izbore ili su protiv izbora, kada ih pozove treći sekretar neke ambasade. A mene pozovu troje predsednika i premijera najmoćnijih država Evrope, pa dodajte i Amerikance uz njih. Pa opet, kažem, ne. Postoje stvari koje nećemo i ne možemo - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da smo u svakom slučaju dobro izdržali sve pritiske.

- Prošlo je već, ne zaboravite, 20-21 mesec da nismo uveli sankcije. Hoćemo li izdržati ili ne? Ja se ne zaklinjem, ali moja zalaganja i moja reč da ćemo se zalagati za nešto, da ćemo se boriti za nešto, mnogo znači - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje pritisaka da uvede sankcije Rusiji.

Vučić je prokomentarisao i ekonomske odnose između Srbije i Rusije i rekao da kada nemate direktan odnos sa nekom državom i kada je ona pod sankcijama, ne mogu da se mere odnosi, kao sa tržištem EU.

Dodao je i da imamo korektnu ekonomsku saradnju sa Ruskom federacijom, kao i dobre odnose i obezbeđeno sigurno gasno tržište.

- Nikada problem nismo imali do ove bugarske odluke o povećanju takse za 20 odsto, što znači u ovom trenutku povećanje za između 80 do 100 dolara po 1.000 kubnih metara gasa, ali sve se nadam i verujem da sa gospodinom Nikolajem Denkovim i sa Rumenom Radevim možemo te probleme da rešimo - rekao je on.

Vučić je podsetio da postoje oni koji govore da treba Srbija da se ponaša kao Mađarska i istakao da je ona uvela sankcije, a da mi nismo.

- Mi smo jedina zemlja u ovom delu Evrope koja nije ni jedne sankcije uvela - dodao je Vučić.