Vučić: Sledeće godine uložićemo od 10 do 30 miliona evra u vraćanje artefakata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će od sledeće godine Srbija ulagati od 10 do 30 miliona evra u vraćanje artefakata u Srbiju.

"Mi smo sad kupili na aukciji ne znam koliko i izdvojili stotine hiljada evra. Pitali su me, ja sam rekao, nađite način - nemamo zakonski osnov. Nađite zakonski osnov. Hoću da sve naše artefakte koji su izneti iz zemlje, jer to jedna samostalna i ozbiljna i odgovorna zemlja radi, vratimo u Srbiju koliko možemo. Poštenim putem. Dakle, odneo je neko nekada, niko ne zna kako... Dajte da vratimo u našu zemlju, platite koliko je i dajte Gradskom muzeju, Narodnom muzeju, Muzeju savremene umetnosti, dajte bilo kome", rekao je Vučić za TV Hepi.

Naglasio je da to pripada Srbiji, kao i našim građanima.

Vučić je podsetio da je aukciji sliku Paje Jovanovića kupio Muzej grada Beograda.

"Vratićemo u našu zemlju, bilo da su u pitanju slike, skulpture, bilo šta, što pripada kulturnom blagu Republike Srbije. A to ne možete da radite ako nemate samostalnost u odlučivanju. Ako niste nezavisna zemlja. I to su stvari koje moramo da promenimo, da ne slušamo samo šta nam drugi zapovedaju, kao što je to bio slučaj do 2012. godine, već da imamo svoju zemlju, svoje odluke, da o sebi brinemo", rekao je on.