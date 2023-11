Vučić: Srbija mora da nastavi sa ovakvim nivoom privlačenja investicija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da Srbija mora da nastavi sa ovakvim nivoom privlačenja investicija, da je važno sačuvati zemlju, da država ne sme da uđe ni u jedan oblik ekstremizma i pozvao građane da glasaju za stabilnost, za sigurnost, da glasaju za budućnost, a ne za prošlost Srbije.

"Mislim da je za nas od ključnog značaja da razumemo da se nalazimo na pola puta, da smo jedno poluvreme završili uspešno, ali da moramo da utakmicu dovedemo do kraja, da moramo da završimo na odgovoran i ozbiljan način, da moramo da nastavimo sa ovakvim nivoom privlačenja investicija, da moramo da čuvamo zemlju, da ne smemo da uđemo ni u jedan oblik ekstremizma, da ne smemo da se vraćamo u prošlost u vreme katančenja fabrika", rekao je Vučić govoreći o važnosti ovih izbora za Srbiju.

Dodao je da stabilan kurs dinara traje 11 godina i da to može da bude ugroženo preko noći.

"Zato pozivam ljude da glasaju za stabilnost, za sigurnost, da glasaju za budućnost, a ne za prošlost Srbije. Ja ću biti svim srcem i svom svojom snagom i energijom na strani liste 'Srbija ne sme da stane' jer verujem da je tu budućnost i verujem da je važno da završimo svoje projekte do 2027. godine, do velike manifestacije koju imamo, to je EXPO", rekao je Vučić.

Predsednik je komentarišući početak izborne kampanje koja je sve intenzivnija u poslednje vreme, rekao da je ona intenzivna samo u psovkama i uvredama i na račun roditelja i dece.

"Očekivao sam intenzivne programe i planove, a još nijedan nisam čuo osim da moj otac nije moj otac, nego mi je otac neko drugi, a da majka to nije rekla ni njemu, ni meni, niti bilo kome. I osim što sam čuo da moj sin Vukan nije moj sin, nego je komšijski sin, a od onih drugih sam čuo da je hologram i da je nepostojeće dete, pa otprilike šetam tuđu decu ili ne znam koga kad ih vodim na stadion", rekao je Vučić.

Istakao je da je ponosan na listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" na kojoj je prvi, predsednik SNS-a Miloš Vučević.

"Oni su izašli sa programima i sa onim što će zaista da urade, što nisu prazna obećanja i zasnovani su na ekonomskoj stvarnosti, na realnosti Srbije", rekao je Vučić.

Naveo je da će prosečna plata biti preko 1.400 evra do 2027. godine kao i da će minimalac i penzija biti preko 650 evra.

Kada je reč o programima opozicionih kandidata, Vučić je rekao da je ljudima u Srbiji jasno da glasom za nekoga ko nije sa liste 'Srbija ne sme da stane', glasaju za Dragana Đilasa.

"S jedne strane imate listu 'Srbija ne sme da stane', a s druge strane imate sve ostale koje možete da podvedete pod ime suštinskog lidera jedne liste, a to je Dragan Đilas. Dakle, ili glasate za Dragana Đilasa ili glasate za listu 'Srbija ne sme da stane', neka narod izabere", rekao je on.

Vučić je dodao da ne postoje tehničke vlade već da je taj termin izmišljen.

"Kada se formira vlada, da li je ona tehnička ili nije, zna se šta vlada radi. Besmislice su to. Čiste izmišljotine", rekao je Vučić i dodao da se taj termin koristi "zato što im je tako lakše da prodaju maglu narodu".

Na pitanje da li očekuje da će na predstojećim izborima opozicija imati pomoć Evropske unije ili nekog stranog faktora, Vučić je rekao da očekuje da će imati.

"Kada ih pitate što to radite, što se mešate u izbore u Srbiji oni kažu, ne, ne dajemo mi te pare za izbore, nego dajemo za razne projekte", rekao je Vučić za TV Hepi.

Naveo je da međunarodno i javno i privatno pravo "po njima funkcioniše samo po principu prava jačeg" kao i da će morati mnogo više da ulože da bi "njihovi puleni mogli da imaju ozbiljniju šansu".