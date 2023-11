Mali saopštio lepe vesti: 1. decembra isplata jednokratne pomoći od 10.000 dinara

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali govorio je u televizijskom gostovanju o aktuelnim ekonomskim temama, jednokratnoj pomoći, povećanju plata, kao i o penzionerskim i studentskim karticama.

- U Srbiji je inflacija u oktobru iznosila 8,5 odsto. Sa 10,2 odsto u septembru, inflacija je u oktobru pala na 8,5 odsto, mnogo brže od očekivanog, rekao je Mali.

Kako je ministar istakao stopa rasta u trećem kvartalu BDP-a je 3,5 odsto. - Veoma visoka stopa rasta. Kriza je nikada veća, veliki broj zemalja EU je u recesiji. Jedina mala Srbija i dalje raste. Ne odustajemo od povećanja plata, povećanja penzija, minimalnih zarada i pune zaposlenosti, rekao je Siniša Mali.

Ministar je istakao da će već u decembru prosečna plata u Srbiji biti 840 evra.

- Već u decembru prosečna plata u Srbiji biće 840 evra, a ako nam građani daju poverenje na izvorima prosečna plata 2027. godine biće 1.400 evra. Poređenja radi pre 10 godina prosečna plata bila je 329 evra. Ide nam povećanje od 10 odsto dodatno na to od januara. Penzije od janura biće povećanje 14,8 odsto, prosečna penzija biće 390 evra, a pre 10 godina bila je 204 evra. Nastavićemo sa daljim povećanjem i idemo do penzija u proseku 650 evra do 2027. godine. I minimalna zarada koja nam raste rekordnih 17,8 odsto od naredne godine", rekao je Siniša Mali.

U decembru prosečna plata u Srbiji biće 840 evra

Jednokratna pomoć za penzionere biće isplaćena 30. novembra

Ministar je podsetio da će jednokratna pomoć za penzionere u iznosu od 20.000 dinara biti isplaćena 30. novembra.

- 1. decembra ćemo isplatiti i jednokratnu pomoć od 10.000 dinara za sve one koji dobijaju novčano socijalnu pomoć", dodao je Mali.

O studentskim i penzionerskim karticama.

Ministar je govorio i o studentskim i penzionerskim karticama.

- Mala jedna stvar, da našim penzionerima kažemo veliko hvala za sve što su uradili za zemlju, što su podneli najveći teret reformi. Našim studentima, osim što nam napreduju univerziteti na Šangajskoj listi, sada su nam i novosadski i beogradski Univerzitet na Šangajskoj listi, ranije to tako nije bilo, hoćemo da damo mogućnost, da im olakšamo taj studentski život. Svi smo bili studenti, znamo kako znači svaki dinar. Ovakva jedna inicijativa, mislim da će dobro biti prihvaćena od strane studenata, istakao je Mali.

Ministar je pozvao studente da iskoriste ovu mogućnost.

- Kako bude evoluirala ova kartica, u smislu novih pogodnosti, moći će sve da sumiraju kroz ovu karticu. Biće i platna kartica, što je veoma važno. Neće se plaćati održavanje računa, istakao je ministar.

Autor: