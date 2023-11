Pantić-Pilja: Na Kosovu se ne poštuju ljudska prava, o njegovom prijemu u SE nema jedinstva među članicama

Šefica delegacije Srbije pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja kaže za Kosovo onlajn da je u ovom trenutku teško prognozirati da li će Kosovo postati punopravan član ove organizacije, jer iako postoje pritisci pojedinih zemalja, istovremeno postoji i nejedinstvo članica SE. Kako dodaje, trebalo bi sačekati izveštaj izvestioca PSSE za Kosovo Dore Bakojani koja je prošle nedelje bila na Kosovu. Prilikom sastanka sa Bakojani, kosovska predsednica Vjosa Osmani ukazala je da pošto sledeće godine SE slavi 75 godina od osnivanja, da bi bilo "simbolično" da SE otvori vrata za Kosovo.

"Teško je prognozirati da li će se to dogoditi. Po meni, to bi bilo kršenje Statuta PSSE, svega onoga za šta se PSSE zapravo i zalaže, jer do sada nikada nismo imali situaciju da se neki entitet prima kao država članica. To je prvo. Drugo, takođe je nezahvalno predviđati kakvo će biti glasanje. Za odluku su potrebne dve trećine glasova. Iskreno se nadam da će ta procedura ići na način na koji bi trebalo da ide, ali do sada smo videli da PSSE uz pritisak pojedinih zemalja ne poštuje proceduru i Statut. Mi smo to kao srpska delegacija isticali svaki put kada dođe do te diskusije", kaže Pantić-Pilja.



Dodaje da što se tiče poštovanja ljudskih prava za koja se PSSE zalaže, toga na Kosovu nema, naročito kada je reč o Srbima.

"Što se tiče poštovanja ljudskih prava na takozvanom Kosovu smatram da je to nonsens, zato što je svima jasno, a što i srpska delegacija redovno ističe, da tamo nema poštovanja ljudskih prava prema nealbanskom stanovništvu, posebno prema Srbima. Setite se samo napada na decu koja su nosila badnjak i koliko je ljudi proterano za vreme Kurtijevog režima. Tako da, ako izveštaj bude realan prema tome kako se stvari zaista dešavaju, sigurna sam da će pokazati da na takozvanom Kosovu nema poštovanja ljudskih prava posebno prema nealbanskom stanovništvu. A videćemo šta će reći Komitet za jednakost i nediskriminaciju koji je zadužen da isprati da li se poštuju određeni propisi na takozvanom Kosovu", kaže Pilja.

Ona napominje da treba sačekati izveštaj koji je u obavezi da sačini Bakojani.

"Moramo da sačekamo da čujemo mišljenje Bakojani u decembru, a onda i izveštaj kada bude kompletiran. Priština konstantno vrši pritisak. To imamo stalno i u PSSE. Oni vrše pritisak na određene zemlje kako je Kosovo demokratska zemlja, kako poštuju sva prava i sve propise i da treba da postanu punopravan član. Ali to je ono što mi zakočimo i kažemo: ne, prvo vi niste zemlja, nego ste entitet. Treba da se poštuje i Rezolucija UN, ističemo da nema poštovanja ljudskih prava i kao delegacija Srbije nastavićemo i dalje da se borimo protiv njihovog prijema, jer smatramo da je to grubo kršenje Statuta, što je jedna stvar. Drugo, pokazalo se u SE da ne postoji jedinstvo povodom ovog pitanja i na ovaj način se posebno sada razjedinjuje to jedinstvo u SE kada su teška vremena, kada imamo sukob oko Rusije i Ukrajine, Palestinu i Izrael. Pokazuje se koliko je to nejedinstvo o svim pitanjima pa i o pitanju ulaska takozvanog Kosova u PSSE. Neke zemlje su posebno pokazale da imaju dvostruke aršine i da ne poštuju norme međunarodnog prava kada je prijem takozvanog Kosova u pitanju", ističe Pilja.

Što se tiče procedure, naša sagovornica objašnjava da je procedura za prijem neke zemlje u PSSE do sada bila jasna i po određenim pravilima koja su se strogo poštovala. Podseća da je Kosovo u maju 2022. godine podnelo zahtev za punopravno članstvo u SE i da taj zahtev nije došao na sednicu Komiteta ministara 11 meseci.



"A onda se preko noći našao na toj nekoj vanrednoj sednici zato što su pojedine zemlje insistirale da se ubrza procedura prijema. U junu ove godine Komitet za politička pitanja i demokratiju imenovao je Doru Bakojani za izvestioca i ona je sada zadužena da sačini izveštaj, a uz njen izveštaj daće mišljenje još dva komiteta - Komitet za jednakost i Pravni komitet. Oni daju mišljenje na osnovu izveštaja Bakojani i to je taj proceduralni deo. Ona će sada u decembru na sastanku Političkog komiteta da iznese svoj kratak izveštaj o kom će se naravno polemisati, a nakon toga ona treba da poseti i Beograd i Brisel i onda da sačini izveštaj koji će ići na Komitet. Posle usvajanja na Komitetu, po proceduri to ide u plenum. Što se tiče rasprave, sigurna sam da će se o tom izveštaju vrlo raspravljati i na matičnom Komitetu, ulagaće se amandmani, uverena sam da će delegacija Srbije imati šta da uloži od amandmana, ali da ne prejudiciramo, ne znamo kakav će biti izveštaj Bakojani", kaže Pilja.

Dodaje da kada se izveštaj usvoji, on dalje ide u plenum, gde je potrebna dvotrećinska većina za usvajanje.

"Dve trećine poslanika PSSE treba da podrži taj izveštaj i onda se to statutarno mišljenje šalje Komitetu ministara koji odlučuje o prijemu neke zemlje u punopravno članstvo u PSSE, što ovde ne bi bio slučaj, jer takozvano Kosovo nije zemlja, nego entitet, što mi redovno ističemo", navodi Pantić-Pilja.

