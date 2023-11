Vesić: 17. decembar najvažniji dan u novijoj istoriji, glasa se za ili protiv daljeg razvoja Srbije

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić izjavio je danas da je 17. decembar najvažniji dan u novijoj istoriji, jer građani na izborima biraju između nastavka razvoja Srbije i povratka u prošlost.

"Građani 17. decembra glasaju za i protiv Srbije. Program liste ‘Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane’ je program razvoja i napretka zemlje i nastavka svega što je urađeno u prethodnih 10 godina, a urađeno je mnogo – autoputeva, pruga, dovedenih investitora, povećanja plata i penzija…”, rekao je Vesić za TV Hepi.

On je izneo podatak da je 2009. godine prosečna plata u Srbiji bila 338 evra, dok će krajem ove godine prosečna zarada biti 836 evra, do kraja sledeće - 955 evra, a to kraja 2025. – čak 1.000 evra.

Kada je reč o penzijama, Vesić je napomenuo da je prosečna penzija 2011. godine bila 209 evra, a do kraja ove godine biće 326 evra, do kraja sledeće 390, a do kraja 2025. - 450 evra.

Ukazao je i da je broj zaposlenih danas 2,364 miliona, u poređenju sa 1,865 miliona zaposlenih pre 11 godina, odnosno da je danas više od 500.000 ljudi više zapsolenih u zemlji nego 2012.

Izneo je i podatak o deviznom kursu, koji, kako je rekao, možda i najbolje govori koliko ekonomija danas bolje funkcioniše nego pre decenije – za razliku od porasta kursa evra od 2008. do 2012. sa 81 na 113 dinara, u poslednje četiri godine, od 2019. do danas kurs evra je konstantno oko 117 dinara.

"Autoputevi, brze pruge, sve što je izgrađeno u Srbiji pravi razliku u korist liste Aleksandra Vučića. Zato je važan glas za našu listu, jer je to glas za nastavak razvoja, gradnju puteva, pruga“, poručio je Vesić, najavljujući početak gradnje dve brze saobraćajnice u narednih mesec dana – Beograd – Zrenjanin – Novi Sad i od mađarske do rumunske granice.

Dodao je da će brza pruga Novi Sad – Subotica biti završena do kraja sledeće godine, ali i da će 2024. početi gradnja brze pruge Beograd – Niš, koja će biti nastavljena do Skoplja i do Sofije.

„Želimo da nastavimo da razvijamo Srbiju. Da li je dovoljno dobro – nije, i nikada neće biti, jer će ljudi uvek želeti više, ali da li se bolje živi nego 2012. - itekako. A, glasajući za listu ’Srbija ne sme da stane’, moći ćemo da živimo još bolje“, rekao je Vesić.

Napomenuo je da glas za listu čiji je nosilac predsednik Vučić nije samo glas za ekonomski razvoj, već i za političku nezavisnost Srbije.

„Sbrija danas ima svoju politiku, poštvana je u svetu i može da donosi odluke koje i nisu identične ostalim zemljama, jer poštuje sebe, štiti svoje ineterese. Samostalno donosimo odluke, nezavisni smo i slobodni i to je pobeda Vučića i tekovina ove vlasti“, rekao je Vesić.

Zbog svega toga je, kaže, 17. decembar najvažniji dan u novijoj istoriji – jer se bira da li će Srbija nastaviti da se razvija i gradi, da li će biti slobodna i nezavisna ili ćemo se vratiti u prošlost i sukobe – za ili protiv Srbije.

Na pitanje šta mu kažu građani sa kojima svakodnevno razgovara na terenu, odgovara da ljudi žele samo da se njihov kraj razvija.

„Zato i vodimo politiku ravnomernog razvoja Srbije. Da nije tako, desilo bi se kao u Grčkoj da tri četvrtine stanovništva živi u dva ili tri grada. To je izbegnuto upravo zahvaljujući Vučićevoj politici ravnomernog razvoja, jer putevi, pruge povezuju ljude, ali dovode investitore i podižu kvalitet života“, rekao je Vesić.

Naveo je da će se po izgradnji brze pruge kroz Vojvodinu, od Beograda do Subotice putovati sat i 11 minuta, te da će se, primera radi, od Vrbasa do Beograda ići vozom za samo 40-ak minuta, što znači da će biti moguće da ljudi žive u Vrbasu, a da rade u Beogradu, a to je ono što menja život ljudi.

„Zato Srbija ne sme da stane. Ime naše listi upravo pokazuje politiku razvoja Srbije, jer je želja opozicije da zemlja prestane da se razvija, ne bi li oni došli na vlast. Ne izjašnjavaju se o sankcijama Rusiji, Kosovu i Metohiji, jer nemaju odgovor ni na jedno pitanje. Njihova jedina politika je napad na predsednika Vučića i njegovu porodicu. Srbija zaslužuje da se razvija, a ne da stane. Žao mi je što nisu u stanju da ponude program, da se u tome takmičimo. Njihov program je nasilje i želja da Srbija stane ne bi li oni došli na vlast“, rekao je Vesić.