Anđus za Pink: Regionalni mediji su u kampanji mržnje, zato se mešaju u izbore! (VIDEO)

Komentarišući mešanje u izborni proces, i to što su regionalni mediji u kampanji mržnje, Anđus je rekao da najpre treba locirati sa kojih adresa to stiže. Kako dodaje, najpre treba videti koji mediji to prenose, kada je Podgorica u pitanju, kaže da je jasno da su to mediji koji zastupaju bivšu vlasti i oplakuju što je otišao Milo Đukanović.

- Nekoliko tih intelektualaca koji su anti-sprska priča, sada oplakuju to vreme. Pretpostavljam da je to sa tih medija došlo. Ako pričamo o Hrvatskoj, verovatno je šira slika - rekao je Anđus.

Kako kaže, pored toga bune ga i neki ljudi koji su prebegli u opoziciju, želeći da se osvete onome koji im je pružio mogućnost da budu u životu nešto što nikada ne bi mogli da postignu.

- Na primer Basta, koji se kleo na ljubav Aleksandru Vučiću, sada je propisao proglas i postao ultra neprijatelj. Mene zanima kako je to moguće - rekao je Anđus.

On je rekao da to govori o poštenju i drugih ljudi koji su potpisnici tog proglasa.

Novinar Duško Vukajlović, rekao je da je promena u političkom stavu isključivo ideologija fotelje.

- Ukoliko nemaju fotelju, postaju protivnici vlasti i jedini im je cilj da se dokopaju fotelje - rekao je Vukajlović.

Kako kaže, uvek će svako moći da kritikuje vlast ovde u Srbiji, da izađe i kaže šta misli. Dodaje da kada neko ode u Sarajevo ili Zagreb i tamo priča loše o predsedniku, onda on postaje i neprijatelj ove zemlje.

- Ne bih se ja složio da su to samo ostaci nekih medija, šta mi možemo očekivati od tih medija iz regiona, oni su uvek bili protiv Srbije - rekao je Vukajlović.

