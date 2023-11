Potpisan Sporazum o elektronskoj naplati putarine sa Vladom Mađarske

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić potpisao je danas u Palati Srbija Sporazum o saradnji u oblasti elektronske naplate putarine sa ministrom građevinarstva i saobraćaja Mađarske Lazarom Janošem.

Vesić je rekao da je ovaj sporazum dokaz koliko dve zemlje blisko sarađuju.

"Naši mađarski prijatelji imaju sistem naplate putarine i zaštite lokalnih puteva već duže vremena. Danas smo ovim sporazumom dogovorili da taj sistem počne da radi i u Srbiji", rekao je Vesić.

On je istakao da se sistem naplate putarine odnosi na frekventne saobraćajnice prvog B i drugog B reda koji nisu auto-putevi i odnose se samo na kamione težine preko 7,5 tona.

"Na taj način ćemo omogućiti da se zaštite lokalni putevi pošto je većina njih pod pritiskom. Osim same naplate imaćemo i merenje osovinskog opterećenja u asfaltu što znači da ćemo moći da zaštitimo naše puteve", rekao je ministar.

Kako je istakao, većina kamiondžija koji koriste lokalne puteve, preopterećuje svoje kamione i na taj način dodatno uništava puteve.

On je naglasio da ne postoji ni jedna evropska zemlja sa kojom Srbija ima bolju saradnju nego sa Mađarskom.

"U narednih četiri do pet godina neće biti ni jedne zemlje u susedstvu sa kojim će Srbija biti bolje saobraćajno povezana od Mađarske. To je dokaz naše saradnje", rekao je on.

Istakao je da će u tom periodu biti puštena i brza pruga od Beograda do Budimpešte koja će se nastaviti do Skoplja i Sofije, a sutra do Istambula i Soluna, kao i da će tokom ovog meseca biti puštena u rad pruga od Subotice do Segedina.

"Bićemo povezani i sa brzom saobraćajnicom koja počinje od Bačkog brega. Imaćemo tri ravnopravna granična prelaza", rekao je on.

Kao republika, rekao je Vesić, očekujemo da od ovog sistema u prvog godini zaradimo oko 100 miliona evra, koji će biti uloženi u lokalne puteve.

Mađarski ministar je rekao da će predati Srbiji projekat razvoja na osnovu kojeg će moći da izgradi sopstveni sistem naplate putarine.

"To će doneti prihode koje će Srbiji moći da uloži u održavanje puteve nižeg reda", naglasio je on.

Kako je istakao, Mađarska na Srbiju gleda kao na strateškog saveznika.

"Glavni cilj naše saradnje je da Mađarska bude izlaz ka zapadu. Zato je neophodno da na srpsko-mađarskoj granici bude jeftiniji, efektniji i brži prolazak", istakao je Janoš.

On je istakao da preko graničnog prelaza Horgoš prelazi velika količina transporta.

"Potrebna je obostrana saradnja. Odlučili smo da je na granici između Srbije i Mađarske potrebno izgraditi nove granične prelaze", rekao je on.

Kako je istakao, Mađarska će izgraditi novi most na Dunavu kod Mohača, i rekonstruisaće tri granična prelaza sa Srbijom.

Dodao je da se nada da će i nakon izbora biti nastavljena saradnja dve vlade.

