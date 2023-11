Maja Gojković u Pirotu: Uvažiti glas žena

Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Maja Gojković poručila je nakon razgovora sa ženama u Pirotu da je važno uvažiti glas žena, njihov stav i mišljenje, jer su žene te koje značajno doprinose napretku i razvoju društva i države.

Gojković je na „Čajanci“ sa ženama razgovarala o tome šta Srpska napredna stranka može još da učini za žene Pirota i za žene Srbije i o tome šta one mogu da urade za svoju sredinu i za Srbiju.

„ Treba uvažiti glas žena, stav i mišljenje žena o svim društvenim pa i političkim pitanjima i načinu života“, naglasila je Maja Gojković i dodala da su žene snaga naše zemlje.

Gojković je sa njima razgovarala o mogućnostima zapošljavanja i podršci samohranim majkama, te podsetila da je država nedavno izdvojila po 10.000 dinara za svaku ženu koja ima dete do 16 godina.

„Slušala sam njihove predloge, razgovarali smo o tome kako naći danas posao u ovoj sredini za one koje su nezaposlene, a razgovarala sam i sa samohranim majkama koliko ih Grad Pirot podržava i misli na samohrane majke. Kao što znate, Srbija je nedavno izdvojila po 10.000 dinara za svaku ženu koja ima dete do 16 godina, a gradonačelnik Pirota me upoznao da oni uveliko rade i pomažu upravo samohranim majkama“, dodala je Gojković.

Napomenula je da se razgovor odvijao i o tome kako Pirot može da bude lepši grad kao što postaje uz divan objekat - novi multifunkcionalni Kulturni centar, nekadašnji Dom vojske i na kom se radovi privode kraju.

Podsećajući da je pre godinu dana bila u Pirotu, Gojković je izrazila zadovoljstvo što će uskoro biti završena rekonstrukcija ovog objekta kulture, ali i što već niču bazeni i sportski tereni sa pratećim sadržajima.

„Drago mi je što je gradonačelnik ispred Srpske napredne stranke ispunio to svoje veliko obećanje a takođe, i ove žene su zahvalne što se završava Kulturni centar koji je nekad bio Dom vojske. To je velelepna građevina od nekoliko hiljada kvadratnih metara za koji je država izdvojila skoro 5 miliona evra iz kredita Razvojne banke za obnovu i razvoj“, napomenula je Gojković.



Gojković je najavila da će uskoro ponovo biti u Pirotu na otvaranju multifunkcionalnog Kulturnog centra.

„Radovi su pri kraju, u njemu će biti biblioteka, najverovatnije i čitaonica, prostori koji su namenjeni baletu, igri i uopšte, multifunkcionalni prostor za različite muzičke i pozorišne događaje i to je ono što zaista znači ženama. Koristiće njima, njihovim porodicama,deci i uostalom svim građanima Pirota“, poručila je Maja Gojković.

Gojković je podsetila i da je napravljen veliki pomak u zastupljenosti žena u politici, pre svega zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću koji je inicirao izmene zakona za povećanje žena u političkom životu na 40 odsto u parlamentima, od lokalnog do republičkog, a jedna trećina u Vladi su žene i te žene mogu dosta da urade.

"Žene su snaga ovog društva, njuhov glas mora da se čuje, a uverena ssm da će 17.decembra glasati za listu Srbija ne sme da stane", naglasila je Gojković.

Autor: