NASTAVAK NAPADA NA PORODICU PREDSEDNIKA! Đilasov tabloid ponovo dotakao dno - Nova hajka na Vučićevu majku!

Tabloid „Danas“ nastavio je kampanju protiv porodice predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Nakon bolesnih insinuacija da Anđelko Vučić nije pravi otac predsednika Srbije i uvreda na račun njegove majke, ovaj tabloid je objavio intervju Fahrijem Musliuom koga javnosti pokušavaju da predstave kao Vučićevog oca u okviru prljave političke kampanje koja se vodi u korist bivše vlasti.

Intervju sa Fahrijem Musliom dolazi samo par dana nakon teksta koji su objavili pod naslovom „Ko je Musliju, za kog Vučić tvrdi da nije njegov otac“.

Ovaj tabloid je očigledno uveren da će tako više da povrede Aleksandra Vučića, pred celom javnošću lažima su pokušali da dovedu u pitanje moral postene žene, majke i bake koja ima 79 godina.

Advokat Vladimir Đukanović, obratio se na društvenoj mreži X, upitao je: „Može li ovo smeće od Đilasov tabloida niže“.

Може ли ово смеће од Ђиласовог таблоида ниже?

Срам вас било! pic.twitter.com/Dui1c7j36j — Владимир Ђукановић 🇷🇸 (@adv_djukanovic) 13. новембар 2023.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ranije javnosti na društvenoj mreži Instagram.

Vučić se građanima obratio sa svojim ocem Anđelkom navodeći da je prljava politička kampanja deo šireg plana za uništenje tradicionalne srpske porodice.

- Kada sam raspisao izbore, zamolio sam sve aktere da učestvuju u fer borbi u kojoj će se nadmetati svojim programom, radom i rezultatima. Mi ćemo na to odgovoriti našim radom i boljitkom građana Srbije. Oni koji su preko svojih medija napali mene i moju porodicu, nisu napali samo nas, moju majku i mog oca već svaku srpsku porodicu. Oni žele da unište sve naše porodice i uništenje naše zemlje onako kako su to radili od 2000. do 2012. godine. Napisali su da sam demantovao da je izvesni gospodin Fahri Musliju moj otac, želeći da kažu da on to jeste. Ja sam ponosan na svog oca, mnogo je bolji od mene i mnogo toga sam od njega naučio. Ponosan sam na svoju majku i znam koliko je časna, poštena i odana bila i njemu i porodici i državi. Moj otac je Anđelko i ja ga volim beskrajno. Obećavam vam da ćemo sačuvati sve porodice u Srbiji i sačuvaćemo Srbiju od neodgovornih progonitelja koji bi da sruše sve što je ova zemlja napravila – poručio je Vučić.