Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, razgovarao je sa građanima Pejkovca, naselja pored Žitorađe.

Vesića su okupljeni dočekali sa gromoglasnim aplauzom.

Vesić je poručio da je veoma srećan što je tu sa njima i da želi da im poruči da će do kraja nedelje početi da se rade trotoari sa obe strane u Pejkovcu.

- Očekujemo da rade onako kako smo se dogovorili i to je način na koji radimo i razvijamo svako mesto u našoj zemlji - rekao je Vesić.

Kako kaže, mi smo zemlja koja je od 2012. uradila 445 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica.

- Da bi se to nastavilo, moramo da nastavimo da radimo i da gradimo i dalje. Svake godine, rešavamo jedan po jedan problem i ako tako budemo radili, svako mesto će postati bolje mesto za život svih naših ljudi i to je politika Aleksandra Vučića - rekao je Vesić.

Kako kaže, to je politika gradnje, puteva, brzih pruga i da se radi u svakom naseljenom mestu, varošici, selu, gradu.

- Kada je u pitanju ovaj kraj, u petak ćemo potpisati ugovor za izgradnju brze saobraćajnice od Brestovca do Skoplja, to znači da ćete do Beograda stizati vozom za oko 2 sata - rekao je Vesić.

Kako kaže, to znači da će ljudi moći da žive bolje, jer tamo gde ima puteva i pruga tu dolaze i investicije.

- Zato 17. decembra glasamo za Srbiju, ona ne sme da stane. 17. decembra glasamo da li će Srbija stati kao što je stajala pre 12 godina - rekao je Vesić.

