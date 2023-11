TERZIĆ: RADA TRAJKOVIĆ MOŽE SAMO DA SANJA PRIZNANJE KOSOVA

Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da poslednja osoba koja može da komentariše položaj Srba na Kosovu i Metohiji i Zajednicu srpskih opština je Kurtijeva i Đilasova miljenica Rada Trajković.

- Svojski se kroz svoje političko delovanje trudila da zagorča život srpskog naroda upravo po licenci anglosaksonskih eksperata koji joj uz Aljbina Kurtija na dnevnom nivou izdaju srbofobne naloge i uputstva. Nisu joj strani napadi na Aleksandra Vučića, srpsku državu i Srpsku pravoslavnu crkvu, jer je svesna da su to stožeri odbrane srpskih nacionalnih vrednosti na Kosovu i Metohiji - rekao je Terzić i dodao:

- Aleksandar Vučić se drži Ustava i Rezolucije 1244 gde je garantovan suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije i to će tako uvek biti, jer se zakleo pred Miroslavljevim jevanđeljem, za razliku od Rade koja se zaklinjala Redžepiju, Kurtiju i "anglosaksonskim ekspertima". Što se tiče Zajednice srpski opština najveću odgovornost za neformiranje Zajednice srpskih opština snose EU i njen šef Aljbin Kurti, koji za Vučića jasno govori da je najveća prepreka nezavisnosti lažne države. Shodno tome Rada Trajković može samo da sanja priznanje i članstvo tzv. Kosova u sistem UN.

Prema njegovim rečima jezive sporazume kojima su pokušali da utabaju stazu kosovsko-metohijske nezavisnosti potpisali su đilasovci 2011. godine, nakon čega ih je narod sa sve Radom Trajković poslao na smetlište srpske društvene i političke scene, gde im je i mesto.

- Nakon toga Vučić je uspeo da od pitanja Kosova i Metohije koje je bilo arhivirano, isto vrati na pregovarački sto i sada se glas Srbije čuje i u Briselu i u Vašingtonu i u Moskvi. Pritom činjenica je da srpska država i Vučić poslednjih 10 godina, pružaju najveću institucionalnu, političku i materijalnu podršku Srbima sa Kosova i Metohije - istakao je on i dodao:

- Sve je to suprotno od onog vremena kada su Kurtijevi Srbi poput Rade u budžet vraćali sredstva namenjena za Kosovo i Metohiju, jer nisu znali kako da ih potroše, ali i kako bi ta sredstva dospela do džepova Dragana Đilasa, koji je kao rešenje predlagao iseljavanje Srba sa Kosova i Metohije. U suštini, nema Kurtijeva Rada više ništa ni sa Ustavom Srbije ni sa Srbima, jer je stala pod crveno-crni barjak Aljbina Kurtija. Takođe, dobro je poznata činjenica da se najviše Srba sa Kosova i Metohije iselilo do 2012. godine kada se ona ispred Kušnera cerekala na pomen "Žute kuće" i zločina koji su učinjeni nad Srbima.

- Da je Zajednica srpskih opština dobra za Prištinu, oni bi je odmah primenili i ne bi Kurti bežao od te obaveze čiji je garant EU kao đavo od krsta. Aleksandar Vučić se bori i izboriće se u teškim okolnostima za individualna i kolektivna prava Srba na Kosovu i Metohiji u skladu sa onim što je dogovoreno osnovnim sporazumom o Zajednici srpskih opština iz 2013. i 2015. godine, i upravo zbog te posvećenosti i borbe koju on vodi Srbi na Kosova i Metohije su uz svog predsednika i svoju državu, za razliku od Rade Trajković koja svakodnevno kriminalizuje srpski narod i koja se zdušno bori protiv svakoga ko pruža otpor velikoalbanskom teroru, kao i protiv svakoga ko se suprotstavlja njenim mentorima koji zastupaju antisrpske i anglosaksonske interese - zaključio je Terzić.