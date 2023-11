Selaković: Pokušaj prekrajanja istorije i izjednačavanja žrtve i dželata

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Srbije Nikola Selaković u izjavi za Kosovo onlajn komentarisao je pomeranje spomen ploče palim srpskim vojnicima u Prištini i naglasio da je u pitanju novi pokušaj prekrajanja istorije na ovim prostorima.

Selaković je ukazao da se sve dogodilo na srpskom pravoslavnom groblju gde se nalazi grobnica i drugim srpskim junacima kojima spomenik nije napravljen u parku ili na nekom drugom javnom mestu.

- To je srpsko pravoslavno groblje u Prištini, tu se nalazi i grobnica srpskih junaka koji su izginuli u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Oni su tu sahranjeni, nije njima postavljena nikakva spomen ploča na zgradi, ulici ili u parku. Ona je postavljena na mestu gde su oni sahranjeni, dakle reč je o grobnom mestu srpskih vojnika - kazao je Selaković.

Kako dodaje, pogodila ga je činjenica da su to uradili neki strani diplomatski predstavnici akreditovani u Prištini.

- Time se po ko zna koji put pokazuje da takozvano Kosovo nije nikakva država već je jedna isključivo marionetska tvorevina u rukama onih sponzora koji su našu zemlju pre gotovo 25 godina bombardovali da bi ono što je našem narodu najvrednije i najvažnije oteli. I danas, ti koji su to radili 1999. godine, pokušavaju da prekrajaju istoriju. Tako pomeraju nadgrobni spomenik srpskim vojnicima da bi na grobnom mestu srpskih vojnika postavljali raznorazne druge spomen ploče, izjednačavali žrtvu i dželata na istom mestu i okupljali se povodom Dana primirja kada su se oni koji su se pomirili tada i primirili dakle danas udružii da uklone nadgrobni spomenik i postave druge spomenike. To nas ne treba da iznenađuje, koliko god da je to iznenađujuće i frapantno, samo treba da nas podseti na to ko nam je otimao Kosovo i Metohiju, ko pokušava da prekraja istoriju na tim prostorima i na šta je sve spreman. Ono što je zanimljivo što ovoga puta oni stranci koji su u tome učestvovali, o tome otvoreno govore - naglasio je ministar.

On je ukazao da je to logičan sled svega onoga što se dešavalo ranije, bilo 1999. godine, bilo tokom Martovskog pogroma 2004. godine.

- Ne mogu da zaboravim onaj snimak bahanalisanja i iživljavanja Kforovih vojnika na spomeniku Milošu Obiliću iz Obilića koji je danas, srećom, u Gračanici. Dakle, ovo je logičan sled nečega što su radili do sada, samo što su sada prešli na mrtve Srbe koji im smetaju zato što su Srbi i smeta im njihov nadgrobni spomenik. Srpski narod će ovo sve dobro da pamti. Neće ovo da zaboravi i uveren sam da će doći trenutak kada ćemo spomenik našim vojnicima na srpskom pravoslavnom groblju u Prištini moći da vratimo tamo gde je on bio, tamo gde mu pripada da stoji i da postoji i da Srbi nisu, kako to jedan naš književnik ovih dana dobro reče, ni Maje ni Inke ni Asteci na Kosovu i Metohiji -- izumrli narod, pa da se prema našoj ostavštini ponašaju na takav način. Ne bi me čudilo da neki od njih određene artefakte od velike vrednosti za naš narod i našu kulturu po svom starom dobrom običaju kradu i otimaju i nose u muzeje u svojim prestonicama - rekao je Selaković.

Kako je zaključio, sve ovo treba da učvrsti ljude u veri da se za Kosovo i Metohiju bore svakog dana.

- Da mislima i svojim delima budemo tome posvećeni svakog dana, da verujemo svojoj državi i njenom rukovodstvu na čelu sa predsednikom Vučićem, da u toj borbi pokažemo najviši mogući stepen jedinstva jer samo kada smo jedinstveni tada smo i dovoljno jaki da izguramo svaku od tih borbi i donesemo dobra i Srbima i Srpkinjama na Kosovu i Metohiji i našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali i našem duhovnom, kulturnom i materijalnom nasleđu - naglasio je ministar.