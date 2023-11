Zajednica srpskih opština ne može biti formirana po tzv. ustavu Kosova, već po Briselskom sporazumu!

Stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović izjavio je danas da je dobro što evropski zvaničnici spominju i traže da se formira Zajednica srpskih opština, ali da je ono sa čim se Beograd ne slaže jeste da se ZSO formira po tzv. kosovskom ustavu.

On je za Tanjug rekao i da bi ZSO trebalo da se formira po Briselskom sporazumu za šta je garant EU.

- Tamo jasno i glasno piše da ZSO treba da formirana sa izvršnim ovlašćenjima, i to je ono u čemu se naši pogledi razlikuju zato što EU insistira ZSO, kao i američki ambasador u Prištini, po ustavu Kosova. To je ono što je neprihvatljivo, i Srbija samo traži da prištinska strana ispuni tu obavezu iz Briselskog sporazuma, formiranje ZSO sa izvršnim ovlašćenjima - rekao je on.

Bjegović, koji je i specijalni savetnik za odbranu i bezbednost podpredsednika Vlade i Ministarstva odbrane smatra da je uloga EU i evropskih zvaničnika vezano za dijalog Beograda i Prištinom jasna u smislu da žele na raznorazne načine da prisile srpsku stranu da učini ono što odgovara EU i Kosovu, što je, kako kaže, nešto što se nikada neće desiti.

- Mislim da je tu upravo naš glavni pregovarač predsednik "Srbije Aleksandar) Vučić ne samo više puta naglasio, nego čak i rekao da ga ne pitaju takve stvari da li će priznati nezavisnost Kosova, odnosno da li ćemo dozvoliti da Kosovo uđe u UN. Ono što je veoma važno je da se Srbija svaki put odazvala pozivu za pronalaženje nekog rešenja, upravo samo zbog bolje budućnosti srpskog naroda i boljeg života na prostoru KiM - naveo je on.

Komentarišući uklanjanje i pomeranje spomen ploče srpskim vojnicima palim u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, na vojnom delu pravoslavnog groblja u Prištini, na inicijativu francuske i nemačke ambasade, Bjegović je rekao da se to može posmatrati kao poruka srpskom narodu na KiM da za njih na teritoriji KiM nema mesta i da im je budućnost maksimalno neizvesna i nebezbedna.

Kako je naglasio ono što Srbija najmanje očekuje jeste javno izvinjenje od predsednika Francuske Emanuela Makrona i kancelara Nemačke Olafa Šolca.

- Po meni to baš i nije bio slučajan čin, to je jedan sraman i neshvatljiv čin što su dozvolili, ili možda svesno uradili. Možda možemo da tumačimo da je to jedan od signala našem narodu, našoj državi na šta je sve spremna Evropa, u ovom slučaju Francuska i Nemačka, ne bi li Srbiju prisilile da učine ono što oni od nje očekuju - izjavio je Bjegović.