Srbija izabrana u Izvršni savet UNESKO, treći put uzastopno

Srbija je danas ponovo, treći put uzastopno, izabrana za člana Izvršnog saveta UNESKO. Kako je objavljeno na sajtu Uneska, Srbija je dobila najviše glasova u svojoj, istočnoevropskoj grupi - 137, prenosi Kosovo online.

Kandidaturu Srbije najavio je pre nekoliko dana ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, u obraćanju na Generalnoj skupštini ove organizacije Ujedinenjih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu.

Ambasadorka Srbije pri Unesku Tamara Rastovac Siamašvili, koja je u poslednje dve godine predsedavala Izvršnim savetom Uneska, ocenila je uoči glasanja da Srbija ima velike šanse da ponovo bude izabrana u to telo i da je kandidatura koju je zvanični Beograd ponovo podneo za članstvo u Izvršnom savetu Uneska naišla na dobar prijem kod zemalja članica.

„Ono što se posebno ističe sa naše strane u razgovorima sa kolegama i predstavnicima država članica Uneska, da je Srbija taj balansirajući faktor u Unesku uključujući Izvršni savet. Znači, mi smo zemlja koja apsolutno insistira na dijalogu, na traženju kompromisa, konsenzusa i multilaterizmu. To je nešto što je i odlika naše spoljnje politike i to se manifestuje i u našem nastupu ovde u Unesku. To je nešto na čemu sam i ja insitirala kao predsedavajući Izvršnim savetom“, rekla je Siamašvili za Kosovo onlajn.

Da bi reizbor Srbije u Izvršni savet Uneska bila potvrda konstruktivne uloge koju Srbija ima u ovoj međunarodnoj organizaciji, koja bi zvaničnom Beogradu omogućio i da na dnevnom nivou bude aktivan u ovom telu, ukazivale su nekadašnje srpske diplomate uoči glasanja.

Ponovno članstvo doprinelo bi da u svakoj situaciji može hitno da se reaguje, i kada bi, eventualno, Priština ponovo aktivirala zahtev za članstvo, što je trenutno u procesu “mirovanja".

Nove članice Izvršnog saveta Uneska iz iste izborne grupe su i Albanija, Slovačka i Češka.

