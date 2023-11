Dačić: Zauvek ću pamtiti radost Lauševića kada mu je uručen srpski pasoš (FOTO)

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da ga je "život upoznao" sa pokojnim Žarkom Lauševićem i da će zauvek pamtiti dan kada mu je, na Lauševićevo iznenađenje, u Konzulatu u Njujorku uručio srpski pasoš.

- Bio sam tada ministar unutrašnjih poslova, jedna grupa glumaca je tražila razgovor sa mnom i rekli su da je Žarko u teškoj situaciji. On je već tada dugi niz godina bio u praktičnom izgnanstvu u Sjedinjenim Američkim Državama i imao je nerešeno pitanje državljanstva, odnosno postojala je mogućnost, ukoliko nema pasoš da ga ponovo uhapse u Americi i izruče Crnoj Gori - rekao je Dačić za Tanjug.

Čim je dobio saglasnost Lauševića, dodaje Dačić, počela je procedura, a iskoristivši priliku da službeno boravi u Njujorku, kaže da je Žarka pitao da li on zaista hoće srpski pasoš.

- On nije verovao da ćemo to brzo da završimo... Zauvek će mi ostati u sećanju koliko je on u tom momentu bio opterećen tim pitanjima bezbednosti, šta će biti sa njegovom porodicom - rekao je ministar.

Dačić kaže da je Žarko bio iznenađen kada mu je uručio pasoš.

- Zagrlio me je od sreće. To nas je povezalo. On je kasnije počeo da dolazi ovde, jednom po jednom, i stiče tu sigurnost. Bili smo često u kontaktu. Poslednji put sam ga video u februaru, zvao me da razgovaramo da mu pomognem oko terapije, jer nije hteo da prima hemioterapiju. Tada mi je, dakle saopštio da je bolestan i nisam mogao da verujem - rekao je Dačić.

Ipak, dodaje, Laušević nije delovao tragično, rekao je da ne želi da prima hemioterapiju kako bi mogao da radi.

- I eto, ta borba nije uspela. Mislim da je bio jedan naš veliki intelektualac ne samo glumac - jer to može da se smatra i pežorativno, interpretira nečiji tekst a nema pojma. Ne, on je intelektualac koji je imao izuzetno razumevanje i bio sagovornik na svim temama od zdravlja do politike - rekao je Dačić.

Smrt Žarka Lauševića Dačić ocenjuje kao veliku tragediju i veliki gubitak, kako za kinematografiju, tako za umetnost i društvo uopšte.

Ističe da će biti ispraćen na dostojanstven način, ali u skladu sa njegovom poslednjom željom.

Dodaje da je Laušević jedan od ljudi koji je izazivao opšte simpatije glumišta, ukazujući na to da u svim društvenim grupama postoje sujeta i problemi, međutim da je za njegov slučaj postojala bezrezervna solidardnost glumaca.

- Svi su se radovali i savetovali da mu pomognem da reši pitanje pasoša. Kada je Žarko došao ovde, u tom stanu su bili i Dragan Nikolić i Milena Dravić, Vesna Trivalić. Svi - rekao je Dačić.

Ministar je pozvao sve da obrate pažnju na to da glumci iako su za nas "heroji koji su uvek spremni u svakom životnom dobu" ostaju sami i prepušteni sebi i da u tim situacijama glumcima "budu pri ruci", pomognu.

- Neko nema para, neko nema nikoga da ga drži za ruku. Sećam se Milene Dravić, ostala je sama kada je Dragan umro. Žarko je imao koga da bude pored njega, želim da kažem da je njegova supruga Anita divna i da je to divna porodica - rekao je Dačić.

O poslednjem susretu sa Lauševićem, Dačić kaže da je mislio da ga zove u vezi sa nekim problemom ili podrškom koji se tiču posla, ali ga je, kako je naveo, Laušević zvao kako bi ga zamolio za pomoć da u okviru zdravstvenog sistema koristi imuno terapiju a ne hemioterapiju.

- Poslednja poruka je bila - hvala ti na svemu što činiš za mene. A ja imam utisak da nisam učinio dovoljno jer je on umro. Mnogo mi je žao i prosto ne mogu da prihvatim. Danas kad sam čuo, ja sam rekao - ma nemoguće, iako znam u koliko je teškom stanju bio i čekala se ta vest - rekao je Dačić.

Ministar je rekao da će država učiniti sve da Laušević bude ispraćen dostojanstveno, ali da će se njegova poslednja želja ispoštovati.

- Država će ukazati najviše moguće poštovanje prema Žarku, ali je pitanje njegove poslednje želje i ona će biti ispoštovana - rekao je Dačić.