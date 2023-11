Brnabić: 5,1 miliona evra za rešenje problema dalekovoda u Brzom Brodu

Predsednica Vlade Ana Brnabić sastala se danas sa predstavnicima građana niškog naselja Brzi Brod i istakla da će biti rešen problem dalekovoda u ovom naselju, kao što je i obećao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Navela je da će rešenje zahtevati dodatnu investiciju od 5,1 miliona evra koju će finansirati Vlada Srbije.

"Rešenje je, kao što je obećao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić na prvom sastanku sa meštanima, stanovnicima Brzog Broda, da ćemo ukopati taj dalekovod koji je trebalo da bude nadzemni", rekla je premijerka.

Objasnila je da je delom trase on ukopan, ali da su meštani tražili da i u ovom delu bude ukopan, da ne bude nadzemni dalekovod.

"Našli smo rešenje. Važno nam je bilo da onda tu može da prođe i saobraćajnica kako bi, zbog nasipa uz reku Nišavu, mogli da ukopamo te kablove. Danas mi je bilo osnovno da vidim svojim očima kako to izgleda, da upoznam meštane i da im ukažem poštovanje time što sam došla i što sam im predstavila kako će biti rešenje", rekla je Brnabić.

Istakla je da to mora da bude završeno do sledeće godine i da u međuvremenu distribucija, odnosno EDS, treba da završi neko privremeno rešenje, jer je to, prema rečima premijerke, važno zbog sigurnosnog snabdevanja svih stanovnika u Nišu, jer se grad razvija i veća je potrošnja električne energije.

"Ovde sam danas i sa direktorom EDS-a i sa direktorkom Elektromreža Srbije i sa direktorom Srbija voda, koji mi je bio važan da mi kaže da to uz nasip tako može da ide, da može da se kablira, da ne bi sutra nastao ponovo neki problem, pa onda to odlagalo konačno rešenje", kazala je Brnabić.

Navela je da je pripremljen i zaključak Vlade koji će biti usvojen u ponedeljak, kako bi se krenulo u brzu i efikasnu

"Ovo novo rešenje nije jefitino, zahtevaće dodatnu investiciju od 5,1 miliona evra, to će pokriti Vlada Srbije, ali je važno da smo našli rešenje za Brzi Brod. Ono što mi je posebno drago je što sam čula danas na sastanku da ovde ima sve više mladih bračnih parova, ima sve više dece, postoji lepa škola", rekla je Brnabić.

Kada je reč o projektu izgradnje železničke obilaznice u Nišu, ona je istakla da će taj projekat biti realizovan u najkraćem mogućem roku.

"Mi sada iz Niša imamo Niš-Brestovac, imamo Niš-Dimitrovgrad i obilaznicu oko Niša koja je oko 22 km, tako da radimo na tome da to krene ubrzano i svakako da završimo do 2027. godine", rekla je Brnabić.