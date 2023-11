PREDSEDNIK SRBIJE DOMAĆIN VINSKE VIZIJE OTVORENOG BALKANA! Vučić: Srpski vinari najbrže napreduju u ovom delu Evrope

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na svečanom otvaranju Drugog međunarodnog sajma vina Vinska vizija Otvorenog Balkana zajedno sa predsednikom Vlade Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim, predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsednikom italijanske regije Veneto Lukom Zajom.

Nakon svečanog otvaranja Vučić je nastavio sa gostima da obilazi štandove. Predsednik Srbije istakao je da na sajmu učestvuje 650 izlagača.

- Iz Crne Gore je 40 izlagača, to nije malo - istakao je Vučić.

Došao je i to štanda sa "Smederevkom", gde je izlagač istakao da su im se u početku svi smejali, a da su sad dostigli čak 92 boda za ovo vino. Predsednik Vučić mu je čestitao na tome.

Predsednik Vučić objasnio je značaj ovog sajma vina za Srbiju.

- Zemlje koje brzo napreduju, one mogu da se pohvale brzim napretkom vinske vinarske tehnologije i ovo je nešto što privlači ljude iz čitavog sveta. Kad dođu oni koji su došli danas, onda je ceo svet tu, to je za nas velika stvar - istakao je predsednik, objasnivši značaj ovog vinskog sajma za Srbiju.

Počela svečana ceremonija otvaranja

Vučić je istakao da mnogo urađeno u prethodnih godinu dana.

- Posebna mi je čast što drugi put otvaramo vinsku viziju ovde u Beogradu. Zahvalan sam na tome i Kovačevskom na podršci koju su nam pružili. Edi Rama je bio siguran da mu onakav video nećemo pustiti, ali smo mi demokratska zemlja i pustili smo, i ništa mu nećemo odgovarati - rekao je Vučić i dodao:

Pošto sam juče praveći palačinke pokazao da sam veliki ekspert, dobio sam večeras od velikih kuvara posebne kecelje, želim da zamolim sve ljude da dođu da vide koliko su ovi ljudi u stanju da urade. Mnogo toga će naučiti od onih koji najbolje znaju u Evropi i svetu. Čak 74 iz Severne Makedonije, što proporcionalno broju stanovnika predstavlja najvećeg izlagača, čak večeg i od Srbije. Mi smo, sa Albanijom kao tri zemlje osvojili čak 7 zlatnih, 60 bronzanih i 72 dve nagrade. Mnogi izlagači pridružili su nam se ove godine. Svetski je po značaju, u Evropi najveći i po značaju. Sledeće godine očekujemo još veći broj vinara iz Italije.

- Inicijativa Otvoreni Balkan je afirmisana platforma vina. Čine tržište od 20 miliona potrošača. I neki su došli ovde da se bore za naše tržište kao što se i mi borimo za njihovo. Moramo da se borimo da za narednih 5 godina smanje troškove za izvoz svojih rakija i vina. To će srpskim vinima dati ogromnu prednost u odnosu na konkurenciju, ali mi to možemo sa našim kolegama iz regiona zajednički se dogovorimo. Moramo i možemo da podržimo mnogo više hektara vinograda. I dalje iz Severne Makedonije uvozimo najviše grožđa.

- Zahvaljujem se srpskim vinarima koji po meni najbrže napreduju u ovom delu Evrope i sveta. Da se zahvalim našim albanskim prijateljima, prijateljima iz Crne Gore.

- Dogodine, do novembra, ćemo imati još ovoliko italijanskih proizvođača, a da imamo i srpskih! - rekao je Vučić, a potom je usledila zdravica i zajednička fotografija.

Kovačevski: Razmena sa Srbijom je prevazišla 1,1 milijardu evra

- Realizovano je više saradnje u oblasti turizma, kulture, a sledi i završetak radnih dozvola država članica. Zajedničko koračamo ka evropskom putu i to smo uradili sami, bez da nam neko kaže kako to treba da uradimo. Pokazali smo saradnju između naih država, između građana. Imamo i vidljive rezultate kroz inicijativu Otvorenog Balkana. Razmena sa Srbijom je prevazišla 1,1 milijardu evra, što je najveća trgovinska razmena u poslednjih 18 godina između dve države. Samo u poslednje dve godine sa Srbijom je povećana saradnja za 50 odsto. Ovo je i mogućnost da pokažemo udruženim snagama da smo stvarni partneri, i za jačanje evropske saradnje u regionu i drago mi je što ove godine rušimo brojke od prethodne - rekao je Kovačevski.

Premijer Albanije Edi Rama je istakao da se na Sajmu prikazuju najbolji proizvodi.

- Moramo da se koncentrišemo na ono što nas spaja, korak po korak, i da održavamo veru čak i u trenucima kada imamo poteškoće. Pitanje nije da li, već kada će zajednička budućnost da se realizuje. Posvećen sam svojoj ulozi u tome - naveo je Edi Rama.

Milatović: Večeras šaljemo najbolju moguću sliku ostatku sveta

Milatović je istakao da je Balkan najlepši kada je otvoren.

- Balkan je najlepši kada je otvoren i mislim da je način ovakve međunarodne saradnje prava stvar. Večeras šaljemo najbolju moguću sliku ostatku sveta, da region zajedno sarađuje i tom zajedničkom saradnjom probija daleka tržišta - poručio je Milatović i zahvalio se predsedniku Vučiću.

Čadež: Ima dva puta više izlagača nego prošle godine

- Uspeli smo da za samo dve godine stvorimo jedan od najjačih vinskih sajmova na evropskom kontinentu. Dva puta više izlagača nego prošle godine, šest puta više kupaca, to je velika stvar. Kažu da sutra pripada onima koji imaju viziju danas, sećam se da je to danas bilo pre nekih 2 godine, kada su naši lideri predsednik Vučić, Edi Rama, Kovačevski imali viziju da naprave ovakav događaj. Mnogi nisu verovali, ali evo, danas živimo to "sutra", koje su oni imali u vidu - rekao je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Predsednik Vučić u društvu zvaničnika regiona obilazi štandove i degustira izložena vina.

- Najveći broj naših tehnologa se školovalo u Italiji. Najveći deo ljudi su učili zanat, vratili se i mnogo toga napravili - rekao je predsednik i dodao:

Mi smo u odnosu na pre 5 godina udesetostručili broj malih vinarija. Danas ih imamo 467. I oni su, te male vinarije, ti naši hrabri ljudi, su nosioci razvoja vinske industrije, izvoze, prodaju na domaćem tržištu, sve se više pije domaćeg vina. Ali njihova vonska tehnologija i kvalitet je izuzetan

Vučić, premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Miloš Vučević i ostali predstavnici državnog vrha stigli su oko 16.45 sati na otvaranje Drugog međunarodnog sajma vina Vinska vizija Otvoreni Balkan na Beogradskom sajmu u Hali 1.

Sajam danas otvoren za profesionalne kupce

Kapije sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana otvorene su danas za profesionalne kupce i zvanice sajma, čime je u Beogradu počeo drugi po redu međunarodni sajam koji se održava u okviru inicijative OB.

Brojni posetioci iz raznih krajeva sveta koji ulaze u sajamski kompleks, a on ove godine zauzima 44.000 metara kvadratnih, mogu već na početku da se upoznaju sa najčuvenijim vinima iz tri zemlje članice OB, Srbije, Severne Makedonije i Albanije.

Postavljene su velike makete flaša "Kratošije" , "Vraneca" i "Stanušine" iz Severne Makedonije, "Grašca" i "Tamjanike" iz Srbije, kao i "Plisi bardhe", "Kallmet" i "Roze" iz Albanije.

Na ulazu su postavljene zastave OB a atmosfera u halama već je živa, pošto profesionalni kupci već obilaze postavljene štandove.

Sajam će ove godine okupiti više od 600 izlagača iz brojnih vinarija, destilerija, gastronomskih kompanija, i to iz više od 28 zemalja što je duplo više izlagača nego lane.

Polovina izlagača je iz zemalja članica Otvorenog Balkana i to 260 iz Srbije, 74 iz Severne Makedonije i 21 iz Albanije.

Sajam se održava pod pokroviteljstvom vlada Republike Srbije, Republike Albanije i Republike Severne Makedonije. Današnji dan je posvećen profesionalnim kupcima i zvanicama, a od petka do nedelje, kada se sajam zatvara, biće otvoren i za građanstvo.

Prvog dana Sajam će biti posvećen isključivo poslovnim posetiocima i B2B (biznis tu biznis) susretima, a do sada je preko portala Sajma zakazano više od 3.000 sastanaka na kojima će profesionalni posetioci, kupci i somelijeri otvoriti nove poslovne mogućnosti za sve vinare našeg regiona.

Cena ulaznice je 700 dinara i može se kupiti na Beogradskom Sajmu.

Sajam je danas, kao i naredna dva dana otvoren od 12 do 20 časova, dok će u nedelju kapije sajma biti otovrene od 12 do 18 časova.

