Vučić: Radnici Pošte će imati RAZUMNO VEĆE PLATE! Hvala im na korektnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeras u svečanom otvaranju Sajma vina.

Nakon svečane ceremonije otvaranja Vučić je odgovarao na pitanja medija.

- U istoriji će ostati upisano to što smo uradili. Naš narod samo želi da bude svoj na svome, da im ne odlučuje niko drugi šta je dobro, šta nije dobro. Donose nam planove, oni misle da su oni bogovi a da mi moramo da slušamo to što bogovi kažu - rekao je predsednik.

- Srbi cene slobodu i slobodarski duh više od svega, drznuo sam se da na ovakav način predstavim naš narod onima koji bi da upravljaju sudbinom Srbije.

Vučić se osvrnuo na pitanje o politizaciji protesta radnika pošte od stane opozicije.

- To govori i o našim problemima. Ne to što imate njih 500 ili 1000 koji su politički organizovani. Taj deo morate da trpite, i gde se neko bori za interese neke druge kompanije, privatnika, tajkuna. Ovo govori i o problemima koje sami napravimo. Svi ovi ljudi koji su potpisali ovaj dogovor sa predsednicom Vlade, to su časni i pošteni ljudi. To znači da neko da je brinuo o njima mogao taj problem da reši mnogo ranije, mogao je da razgovara sa tim ljudima, da pokaže brigu za njih i za njihove porodice. I to pokazuje da mi moramo da se menjamo i da pokazujemo drugačiji odnos. Mi moramo da izvučemo pouke. Moramo da naučimo da naša fotelja i naša funkcija nije najvažnija i zato će morati da bude mnogo promena - rekao je predsednik na pitanje o politizaciji protesta radnika pošte od stane opozicije.



