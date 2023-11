U Prvom osnovnom sudu u Beogradu juče je saslušan glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić koji je 23. avgusta 2021. pretukao reditelja Predraga Gagu Antonijevća u niškom hotelu. On je tom prilikom potvrdio da se s Antonijevićem sukobio znog mejlova.

Dragan J. Vučićević glavni i odgovorni urednik Informera, istakao je jutros za TV Pink da nije samo FBA potvrdila da su mejlovi koje je Dragan Bjelogrlić slao Predragu Gagi Antonijeviću autentični. Kako kaže, sada je jasno šta je glumac radio u nekoliko navrata tokom protekle godine.

- Antoijević je sve prijavio policiji, ali se ništa nije desilo, i to je pitanje. Posle je Bjelogrlić krvnički napao Gagu, i tek posle dve i po godine, počeo je taj proces. Kakve dokaze oni sakupljaju, kada je sve snimljeno? To su oni dupli standardi, gde jedni mogu sve, a drugi ništa. Bjelogrlić je pretukao starijeg i slabijeg čoveka... Razlog je taj jer ga je Gaga prijavio. To je samo jedan od mejlova, setimo se da je bilo još slučajeva - rekao je Vučićević.

Antonijević je pošten čovek koji nije želeo da se uvlači u prevare, i zato je postupio kao časni građanin, i sve prijavio nadležnima, navodi Vučićević.

Kako kaže, opozicioni portali prenose da se Bjelogrlić pravda da nije kriv, iako postoje snimci i dokazi da je reditelja krvnički napao.

- Bez ikakve najave i obraćanja, on mu je prišao sa leđa, i mučki ga udario pesnicom u glavu, i on je sada njima heroj, koji govori o zverinjaku? On se bori protiv nasilja, a on je najgori nasilnik. Miketić se oglasio vidim, a i Đilas sa kojim je je nasilnik, on je tukao tasta, to je prijavljeno u policiji... Psovao je studente, ima snimljeno... Na Terazijama onde. Ne mogu ni da izgovorim. Pa je pretio policiji u najvećoj moći, rekao policajcu da ga neće biti. Pa policajac na Terazijama isto. On govori o nasilju? Najgori nasilnik - navodi Vučićević.

Vučićević je potom istakao da opozicija veliča Đorđa Miketića koji je do skoro bio zakleti rusovil i DSS-ovac.

- On je rekao da će da se ukine rad na Metrou, i da će da se odustane od EXPO. I to je njegova politika. Dakle, rušenje, ukidanje, odustajanje... Oni nemaju nijedan projekat, nemaju ni najave za povećanje plata ili nešto. Cela njihova kampanja se svela na to šta treba da se uništi, i na vređanje porodica. To je bolest - dodao je.

U ponedeljak sam pitao Miketića da li koristi supstance, i to je jako za građane Srbije, treba da znaju, kaže Vučićević.

- Ne mislim na alkohol, već psihoaktivne, nelegalne supstance. On je govorio da nam ne treba pruga, brza, i sve ostalo. Ali, pre nego mi odgovori na ovo pitanje, samo da kažem...Mene neko da optuži, ja bih rekao da idemo na bilo koju kliniku, da proverimo krv, kosu... Ja ništa ne koristim, a što on ćuti? - kaže Vučićević.

Vučićević kaže da opozicija ne krije da su alkoholičari.

- Lazović je prvi na listi kod Đilasa, a šta on radi? Prvi na listi Vučića je Vučević. Dakle i Lazović je prvi kandidat za premijera. Uporedite ove dve opcije. Kome biste poverili budućnost svoje dece? Manekenu pivarske industrije, karijernom alkoholičaru ili Vučeviću? - naveo je Vučićević.

