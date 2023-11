Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/TANJUG AP/JERRY LAMPEN VIA | |

Organi Srba otetih na Kosovu krajem devedesetih godina prodavali su se na crnom tržištu po sledećim cenama: 300.000 maraka za srce, 60.000 maraka za bubreg, a 10.000 maraka je bilo pet litara krvi. Glavni čovek za ovaj posao bio je Jakup Krasnići, nekadašnji portparol terorističke Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Uključeni su, pored ostalih, bili i nekadašnje vođe OVK Ramuš Haradinaj i Hašim Tači, koji su kasnije bili na mestima premijera i predsednika Kosova. A u sve su bili umešani i pojedini stranci. Svi su na ovaj način zaradili milione.

Organi Srba, Roma i nelojalnih Albanaca vađeni su na više lokacija - najčešće na teritoriji Albanije - uključujući tu i zloglasnu "žutu kuću". Žrtve pre uzimanja organa najčešće nisu uspavljivane, već su naživo rezane i kasapljene. Organi su odmah po vađenju stavljani u posebne frižidere i transportovani dalje.

Sve ovo se, između ostalog, navodi u iskazu koji je svojevremeno dao Albanac, svedok-saradnik u slučaju trgovine organima, a do kojeg je ekskluzivno došao Kurir. Reč je o svedočenju čoveka koji je lično vadio organe ljudima.

General u penziji, Bratislav Dikić kaže da je imao nesreću da sluša svedoka-saradnika koji je odvodio Srbe i Albance u pomenutu kuću. Kako kaže, nije postojala samo jedna kuća, već je u Albaniji bilo nekoliko lokacija gde su organi vađeni.

Ako nekoga otmete, držite ga protivpravno, tražite korist, to je kriminalni akt otmice. Ako ima političkih zahteva, to je teroristički akt. Ako, otmete nekoga na sred ulice, koje je druge vere ili nacije to je etničko čišćenje, objasnio je Dikić.

- Što se tiče žute kuće, bilo ih je više, kao što sam rekao. Mi smo imali tu sreću da nađemo čoveka koji je direktno otimao ljude, učestvovao u vađenju ekrana... Opisivao je kako je to izgledalo, kakva je obuka. Njima je to normalno, i ja se iskreno nadam da će svi odgovarati za ove ratne zločine. Davno je došlo vreme istine - dodao je Dikić.

Predsednik Matice Albanaca Demo Beriša kaže da sama optužnica, koja je u toku, a gde je saslušano 35 svedoka koji su govorili protiv Tačija i ostalih, je samo osnovna grupa ljudi koja zna svašta o ovim događajima.

- Ne trebamo zaboraviti Francuze, oni su napravili prvi dosije o Tačiju, jer su bili u glavnom štabu OVK. Oni su za sada, ključno pitanje žute kuće izbacili iz postupka. Obihvaćena su određena naseljena mesta u Albaniji, gde je vršena obuka, i ta kuća je na prostoru Albanije. Ovo, naravno, nikako ne ide na ruku većim zemljama, a u kom pravcu će ići suđenje, ne znamo. Imamo samo utemeljenje da će se potegnuti i ovo pitanje - rekao je Beriša.

Bitno je naglasiti da je od 34. koji su svedočili, dvoje Srba, a ostali su Albanci. Oni koji su činili zločine, sada odgovaraju, dodao je Beriša.

- Ukupno je 300 svedoka koji će svedočiti. I jedno odelenje za žrtve je važno, kao i to da se svedoci sačuvaju, da nema likvidiranja svedoka. Pre 11 dana su uhapšena dvojica pripadnika bivše OVK koji su uticali na svedoke, tok suđenja - rekao je predsednik Matice Albanaca.

- Neverovatno je da su oni ciljano, sve vreme, još ako se vratimo unazad, od formiranja OVK, njihov način borbe se svodio na napade na vojsku, a drugi cilj je bio kidnapovanje lica, gde su ih ili likvidirali, ili odvodili u Albaniju da im se vade organi. To je kriminalni akt, a ne borba za slobodu - kaže on.

Književnik i novinar Veselin Dželetović kaže da Hašim Tači, Ramuš Haradinaj i njegovi sledbenici sve negiraju, iako postoji niz dokaza koji svedoče o počinjenim zločinima nad Srbima.

- Gledao sam Tačijeve slike iz 1986 godine, gde se slikao sa oružjem u ruci, sa njim su Galica, Azerbejta i neki koji su se zalagali za pripajanje Kosova Albaniji. U svim ovim događajima je okrvavio ruke. I Haradinaj je u sukobus a porodicom Mursaj ranjen, bio je to ozbiljni okršaj. On je posle bio prebačen u Nemačku gde je lečen, a svi dokazi su obrisani - naveo je on.

Što se tiče trgovine organima, kažu da nema svedoka, niti će ih imati. Ne znam znate li da je ubijeno 30 svedoka u suđenju Tačiju i Haradinaju, naveo je potom Dželetović, pa dodao:

- Gospodin koji je izgubio 6 ljudi iz porodice je progovorio, rekao je šta su radili, i to će ohrabriti ljude da govore. Nadamo se tome. Oni uporno ponavljaju da nema trgovine organima, a imamo zvaničan dokaz. Američki ambasador je rekao da je Dik Martin bio u pravu - dodao je Dželetović.

