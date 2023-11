Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, rekao je da čitava priča oko novih izbora pokušava da se nametne na jedan način koji bi trebao da bude specifičan, međutim, kako kaže, tu nema ništa specifično. Prema njegovim rečima, opozicija je zahtevala da izbori budu prevremeni i da im je vlast to udovoljilja.

- Ono što je po meni tu značajnije jeste niz paradoksa sa kojih pozicija nastupa opozicija. Jedan paradoks jeste da je jedan od lidera opozicije, a to je nesumnjivo proslavljeni srpski glumac Bjelogrlić ukoliko nešto prezire, prezire da ga javnost doživljava ili predstavlja ovako kako sam ga predstavio. A to je da proslavljeni srpski glumac ne želi da sa Srbijom i srpstvom ima išta. On je u svojim javnim nastupima to više puta isticao. Njegov identitet se graniči samo na „krug dvojke“ u Beogradu, iz koga inače i ne potiče, ali želi da ga ljudi tako doživljavaju. I druga identitetska odrednica na kojoj on insistira jeste jugoslovenstvo – rekao je Đurđev za Hepi i dodao:

- Rukovodstvo Javnog servisa raspolaže velikim sredstvima koje nije štedelo da upravo finansira sve te projekte koje su razvijale identitet jugoslovenstva u trenutku kada je on davno završena kategorija. Glavni razlog za tu vrstu političkog organizovanja, delovanja i promišljanja jeste postavljanje pitanja za rukovođenje i upravljanje Javnog servisa koja je na taj način trošila novac građana Srbije.

Đurđev naglašava da smo videli, kako kaže, da ta televizija finansira samo one projekte koje nemaju veze sa Srbijom, srpskim identitetom i sa onim što građani Srbije žele da vide. On ističe da je misija i svrha postojanja Javnog servisa da informiše, obrazuje i u meri dobrog ukusa, koga oni sve manje imaju, kako je rekao, zabavi građana Srbije.

- One što oni na neki način prebacuju komercijalnim televizijama da utiču negativno na ukus građana Srbije, oni su po tom pitanju dali „gas“. To vidimo i po ovim paramedijima, mislima na medije koji nisu registrovani na teritoriji Srbije, a ovde se emituju... – kazao je Đurđev.

Prema njegovim rečima ono što je još paradoks jeste da je Bjelogrlić, koji priča o nasilju, pokazao pred kamerama da je običan nasilnik.

- Usred Srbije u Nišu je jedan Jugosloven, koji ništa ne želi da ima sa Srbijom, a to je gospodin Bjelogrlić, nasrnuo fizički na starijeg čoveka koji je široj srpskoj javnosti postao poznat kao prvi čovek koji je posle 1945. godine snimio film o ustaškim zločinima nad Srbima. Pametnom je dosta, a mislim da su građani Srbije pametni i da posebno vode računa kada izađu na birališta i da znaju da razlikuju stvarno od lažnog, važno od efemernog i da će zaokružiti listu pod rednim brojem 1, koju upravo predvodi predsednik Vučić. On je imao snage da postavi pitanje zbog čega pojedine državne institucije, nacionalne institucije, javni servisi upravo rade sve ono što je suprotno nacionalnim interesima – rekao je Đurđev.

ZELENI VELIKA OPASNOST ZA SRBIJU

Kada je u pitanju proglas tzv. građanske opozicije da je to jači potez koji je do sada ta opozicija izvela, Đurev smatra da će im on poslužiti da dobiju taj sinergijski efekat kome su težili.

- Kada je reč o protagonistima toga proglasa, sem Bjelogrlića, tu je takođe glumac, ali dosta lošijeg kvaliteta, prof. Kostić koji je bio na čelu SANU-a. I za jednog i za drugog je zanimljivo da su bili bliski i da su bili prilično naklonjeni vlasti predsednika Vučića sve do trenutka dok nisu bili ubeđeni da on neće pratiti tu jugoslovensku ideološku ideju na kojoj oni insistiraju. I oni su sada krenuli otvoreno da ruše ono što predsednik insistira, a to je ideja srpskog integralizma i srpskog sveta koju ja podržavam maksimalno. Zbog toga su se ti duhovi podigli maksimalno i krenuli su da rade na rušenju države i svega onoga što je srpski nacionalni interes. Ono što nas ne treba da čudi zbog čega glumci prihvataju neke nove „uloge“ u političkoj areni, jeste zato što su dobrim delom za posao politike izgrađeni, bar taj površinski sloj - toga imaju, nacionalno su prepoznatljivi. Narod se sa njima poistovećuje po njihovim dobrim ulogama. Znaju i imaju dobru dikciju da lepo pročitaju tekst, nekada ga nauče i napamet. Oni malo inteligentniji… Kostić je tu veoma interesantan. Njegov sin je predsednik Zelene partije i sve ono nekada što je predstavljala Komunistička partija, njihov internacionalni poduhvat, sada je to zeleni poduhvat, zelena dikataura i to je ono što će tek Srbiju o jadu da zabavi – istakao je predsednik Srpske lige i dodao:

Čitava ta nomenklatura ideoloških ideja i ljudi koji su obučavani da se tom praksom bave ne samo kroz nevladin sektor, kroz uticaj na medije, nego vidimo i kroz parlament i kroz nastup u političkoj areni. Mislim da je to velika opasnost za Srbiju, veća nego onaj deo desne opozicione scene koji su ipak privrženi Srbiji i njenim nacionalnim interesima. Ali nastupaju sa pozicija Dušanovog carstva i misle da je Srbija nuklearna sila, da se nacionalni interes može odbraniti dlanom od dlan. Nemaju tu vrstu strpljenja, mudrosti i volje da rade iz dana u dan, iz koraka u korak. Misle da se nacionalni interesi i ciljevi mogu realizovati na način koji u sadašnjem trenutku nije realan. Ali u njima ne bih video neprijatelje, već bih ka njima pružio ruku.

VUČIĆ I KRKOBABIĆ BRINU O SELU

Kao dobar primer prakse povratka ljudi na selo, Đurđev je rekao i to da je ovo jedina vlast i predsednik Vučić koji se od 1945. godine do danas bave temom sela kroz institucije, formiranjem Ministarstva za brigu o selu koje besprekorno vodi ministar Milan Krkobabić.

Prema njegovim rečima, Srbi i u Crnoj Gori i Republici Srpskoj mogu da se oslone na Srbiju, kao i Srbi u Mađarskoj, Makedoniji i svuda gde se nalaze.

- Ono što je takođe interesantno jeste da i neki delovi i pripadnici bivšeg režima Crne Gore takođe su se našli na lisiti sankcionisanih lica od strane SAD-a, što je još jedna vrsta indikacije kako će se procesi u bliskoj budućnosti odvijati – napomenuo je Đurđev.