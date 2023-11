Saša Milovanović: Danas imamo na delu apsuld da nam siledžija vodi listu 'Srbija protiv nasilja'

Đilas i Šolak žele da 18. izvedu ljude na ulice, već najavljuju da će sve da se pokrade i već pripremaju ljude na torekao je za Novo vikend jutro sa Jovanom Jeremić, Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa.

Komentarišući izbore koji slede 17. decembra, Milovanović je rekao da Đilas i Šolak koalicija nema nikakeve šanse da promene vlast, dodaje da jedinu šansu, malu šansu, imaju na ulici.

- Oni će reći, kakav god da bude rezultat kada budu videli da su izgubili, da se desila krađa. Oni žele da 18. izvedu ljude na ulice, već najavljuju da će sve da se pokrade i već pripremaju ljude na to – rekao je Milovanović.

Kako kaže, kreiraju i stvaraju atmosferu nasilja i nelagodnosti.

Dodaje da dok to rade imaju i one glasnogovornike koji su zabrinuti za stanje u društvu i to ide tako paralelno.

- Oni su ti koji izazivaju sve najgore emocije kod ljudi. Imaju program propagande 24 sata, i to takve da ispadne da je Vučića kriv za sve, slušajući njihove vesti odmah pomislite kakav li je to čovek – rekao je Milovanović.

Kako kaže, solucija za tog lošeg Vučića su predobri Đilas i Šolak.

- Danas imamo apsuld da nam siledžija vodi listu „Srbija protiv nasilja“ – rekao je Milovanović.

Analitičar Bojan Bilbija, urednik dnevnog lista Politika, rekao je da su mezimci zapada oni koji im pišu pisma, dodaje da su to neki ljudi iz opozicije koji se stalno žale i čak i traže sankcije za svoj narod.

- Ono što im zapad bude i rekao, to će ovde i raditi. Kada je scenario za Beograd u pitanju, oni već planiraju da iste večeri proglase izbornu krađu – rekao je Bilbija.

Kako kaže, Vučić čak i nije morao da raspiše ove izbore, oni su tražili i rekli da je nešto ne legitimno.

- Vučić je pristao da napravi demokratski i džentlmenski potez. Koja je logika da raspišete izbore koje niste morali pa da pokradete izbore u tesnoj razlici – rekao je Bilbija.

Dodaje da su uvek rezultati koje je Vučić iznosio bili najtačniji i pravovremeni. Dodaje da tu nema laži i nema prevare.

