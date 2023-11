Vučić za Pink: Do 2027. godine plata će biti 1.400 evra, a minimalac 650! Srbija će dobiti novi izgled! 17. biramo budućnost naše zemlje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Jutarnjeg programa na TV Pink kod voditeljke Jovane Jeremić u okviru "Novog vikend jutra".

Predsednik je najpre najavio da se sprema za Loznicu.

- Spremam se za Loznicu, idemo da otvaramo stadion, sutra u Zaječaru otvaramo, danas dolazi Džajić, velika fešta. Idemo i u Leskovac gde bi naši trebalo da pobede Bugare i da odu na Evropsko prvenstvo. Posao medija, kakvi god da su, posao je da napadaju ljude, problem je u političarima koji ne razumeju da to nije dobro za njih, da mržnja koju seju i šire njima nanosi štetu - rekao je predsednik.

Vučić je, komentarišući štrajkove, rekao je da su oni aktuelni svaki dan. Dodaje da od kada je predsednik oni se dešavaju stalno.

O napadima na njega

Vučić je rekao da je mržnja koju pojedini seju njima nanosi štetu.

- Nemam problem sa tim da mi daju dijagnoze, nisam lekar ne umem da odgovorim na sve to, ali na dve stvari hoću da odgovorim. A tiče se moje porodice. To komentarisanje moje porodice nije ljudski, niti je lepo, oni ne znaju ništa o mojoj deci niti o bilo kome - rekao je Vučić.

Kako kaže, problem su političke konotacije koje stavljaju, dok medicinske više govore o njima samima.

- Činjenica je da ti ljudi danas imaju tri puta više novca nego što su imali pre 10 godina i oni to znaju. Znate li zbog čega se bune? Ne kažem da je lako, posebno poljoprivrednicima. I to najviše stočarima - rekao je Vučić.

Kaže da su zahtevi bili ispunjeni u jako teškim trenucima, dodaje da plaćaju minimalnu cenu goriva. Dodaje da bi neki da odu i da ne plate ništa, dodaje da to nije moguće jer se na taj način ruši ceo sistem.

- To su stvari koje su potpuno jasne, i kada vi to govorite, vidite da živite u nekom svom svetu - rekao je predsednik.

Kako kaže, o fotošopiranoj fotografiji komentariše neko ko je pravio političke proteste "žurka na Gazeli", dodaje da je problem kada im ukažete da su lopovi.

- Problem je u tome što im se kampanja svela na dve stvari, jedno je patološka mržnja prema porodici Vučić. Druga stvar je da su se upregli u zaštitu tajkunskih interesa jednog kriminalca, Dragana Šolaka - rekao je Vučić.

O štrajku u Pošti

Ističe da nije srećan sa onim što se dešavalo u Pošti. Dodaje da je tamo video i dobre i odgovorne ljude.

- Ali tu imamo problem sa direktorom tog preduzeća, jer se pitamo šta je radio i zašto nije čuo te ljude, te odgovorne i ozbiljne ljude. Zašto ih nije saslušao? Zašto se nije više pažnje posvetilo njihovim problemima? - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da nije video tu dozu poltronstva i ponizništva prema nekom kriminalcu samo zato što daje novac i ima veliki udeo na srpskom informativnom nebu, kao što je to prema Đilasu.

- Ja vidim da, oni moraju da govore da su se pobunili ovi, pa oni. Međutim, stalno pred izbore imamo nekoliko štrajkova, to je uvek tako - rekao je Vučić.

Dodaje da ljudi odlično prepoznaju da nemaju za šta da glasaju kada su oni u pitanju, osim za mržnju prema meni.

O isplatama i povećanju plata

- 30. pezioneri dobijaju 20.000 dinara, 1. decembra korisnici socijalne pomoći dobijaju 10.000 dinara, negovateljice takođe. Mi ćemo, kao što znate, ide 10 odsto povećanje u kompletnom javnom sektoru, minimalac ide na 47.154 dinara. Od maja ili juna možemo da idemo na dodatno povećanje, kako minimalne zarade tako i plata - rekao je Vučić.

- Stopa rasta ide bolje nego što smo to očekivali u trećem i četvrtom kvartalu. Sigurnost i stabilnost naših javnih finansija je od presudnog značaja. Za nas je budućnost Srbije ključno pitanje i pitanje života - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da postoje stvari koje ne može da prihvati, dodaje da je toliko uloženo u zdravstvo, u infrastrukturu, u opremu, ali dodaje da je ključni problem kada pitam ljude koliko čekaju da dođu do pregleda, ispada da ljudi čekaju mesecima i godinama.

- Rekao sam da ćemo da uložimo novac, samo da mi obećaju da će taj problem da se reši - rekao je predsednik.

O štrajkovima

Vučić je rekao da kada štrajkuju poljoprivrednici, oni traže vaš novac. Dodaje da to treba da imate u vidu. Ističe da ljudi doživljavaju svoju državu kao nešto daleko, dok samo penzioneri mogu svoju državu da osete kao svoju.

- Oni znaju i razumeju šta je država. Svi drugi samo žele da opljačkaju i da se oslone na državu. Da uzmu više i duplo više - rekao je Vučić.

Kako kaže, to i jeste motiv nekih ljudi koji žele da dođu na vlast, jer sada država ima mnogo više novca. Dodaje da, kada su došli 2012. na vlast, ostavili su nam 80 miliona.

O namenskoj industriji

- Zato smo išli u sve one mere koje smo morali, da bi mogli da se oporavimo. Želim da to ljudi znaju. Ja hoću da nam rastu devizne rezerve koje su nam blizu 25 milijardi, kao i da nam rastu rezerve zlata - rekao je Vučić

Kako kaže, ljudi moraju da znaju da imaju odgovornu i ozbilju državu.

Vučić je rekao da je doneo odluku da ni jedno oruđe niti oružje ne može da ide van, dodaje da će naša namenska industrija dobiti najveći ugovor od jedne prijateljske zemlje. Kaže da je u pitanju dugoročni ugovor, i da traže 48 naših Nora da napravimo za njih kao i mnogo drugih stvari.

- Uložićemo stotine miliona evra da bi podigli naše kapacitete - rekao je Vučić i dodao da posao mora da se ubrza.

Vučić je rekao da su sve liste bivšeg režima u padu. Dodaje da su gotovo svi osim jedne liste koja raste, u padu, dok je njihova u ozbiljnom padu.

- Meni je žao što se oni ne bave na ozbiljan način politikom, jer bi to bio veliki izazova za nas. Ovako, Vučićev otac mu nije otac, majka mu je... , ne želim ni da izgovaram te reči. Danilo je najgori na svetu, Vukan ne postoji, da šetam komšijsko dete - rekao je Vučić.

O video snimku na kom pravi palačinke

- Palačinke sam pravio dugo godina, to okretanje ne možete da izvežbate jednom ili dva puta. To je bila moja ideja - rekao je Vučić.

"Dehumanizacija, znači da ja nisam čovek"

- Problem je valjda što im nisam nikoga vređao, nijednu ružnu reč nisam o njima rekao. Problem je u tome što, kada rade dehumanizaciju nekoga, gde je svaki član porodice kriminalac, bolesnik, ludak, onda kada se pojavi nešto što nije dnevni posao, moja namrgođenost. Ne možete uvek da budete nasmejani kada radite takav posao. Tako svakog dana bezbroj odluka morate da donesete, ne možete da budete neko ko će da rade ovakve stvari - rekao je Vučić i dodao:

- Dehumanizacija, znači da ja nisam čovek, pošto nisam čovek onda je sve dozvoljeno, to rade svakog dana, to rade godinama. Na snimku gde se vidi da prebijaju mog brata, koji im nije uzvratio. Da je neko drugi bio prebijen oni bi od toga napravili sliku tiranije u Srbiji, pošto je moj brat onda je bilo što niste jače. Kada udarate Gagu Antonijevića onda je to dozvoljeno, valjda je kriv jer je jedini hteo da napravi film o Jasenovcu.

Predsednik je komentarisao i ProGlas

- Vidite vi čemu se oni nadaju. Važno je da njih donji deo leđa bude zadovoljan, a koga briga što penzioner neće da dbije penziju. Zato imaju te svoje u državnim firmama koji hvale privatne umesto onih koje im daju hleb - rekao je Vučić.

Što se tiče ProGlasa, predsednik smatra da je ta sva priča prošla jako loše.

- Imate Majića, koji je želeo postati najvažniji čovek zapada i albanski lobista, te Bjelogrlića koji priča o nasilju. Ono što je važnije, mi nećemo da izdajemo proglas, ali obećavamo ljudima da će do 2027 plata biti 1400 evra, minimalac 650 evra, oborićemo rekrode na Ekspu, Srbija će dobiti novi izgled. Za desetak dana izlazimo sa novom podrškom ljudi naučnika sportista i mnogo imena koji se zalažu za normalnu i pristojnu Srbiju koji žele da Srbija nikada ne stane, već da radi i da naučimo mnogo toga od ljudi te guramo zemlju napred. Biće to impresivna lista koju ćete moći videti za 10-ak dana. Oni će podržati odgovornu politiku, pa je dovoljno samo da stavite sa jedne strane Majića i Bjelogrlića a sa druge ovu listu, pa procenite sami - rekao je Vučić.

O daljim ulaganjima

Nakon ovog gostovanja, predsednik će danas posetiti Loznicu, gde će obići završne radove na renoviranju hotela "Podrinje" u Banji Koviljači, kao i novoizgrađeni stadion "Lagator", saopštila je predsednikova pres služba.

Hotel "Podrinje", smešten u Loznici, postao je deo kineske investicije 2019. godine, kada je firma "Long glori trejding limited" iz Hong Konga za 109 miliona dinara, odnosno manje od jednog miliona evra, postala vlasnik ovog zdanja. Ovaj hotel ima četiri etaže i prostire se na površini od 4,7 hiljada kvadratnih metara.

Novi stadionom "Lagator", je takođe deo kineske investicije. Izgradnja i opremanje ovog stadiona, koji ima dva nivoa tribina, koštalo je oko 30 miliona evra. Sa kapacitetom od preko 8.000 posetilaca, ovaj stadion će biti važno mesto za sportska dešavanja u Loznici.

Ova ulaganja kineskih investitora u Loznicu predstavljaju važan korak u razvoju ovog grada. Pored hotela i stadiona, očekuje se da će se i ostale oblasti privrede razvijati, a time i otvarati nova radna mesta za stanovnike ovog kraja.

