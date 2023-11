PREDSEDNIK VUČIĆ OBIŠAO HOTEL 'PODRINJE' i STADION 'LAGATOR': Nije sve crno i strašno u Srbiji, svako se oseća PONOSNO i lepo kada ovo vidi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je danas u poseti Loznici, gde će obići završne radove na renoviranju hotela "Podrinje" u Banji Koviljači, kao i novoizgrađeni stadion "Lagator".

12.39 - Odgovori na pitanja novinara

Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Aleksandar Vučić je istakao da je bilo problema sa travom, i da je zato stadion otvoren malo kasnije.

- UEFA dođe i kaže vam da morate da doradite nešto, oko toaleta, ili boks za gostujuće navijače. Sada su nam sva tri nova stadiona, Leskovac, Zaječar i Loznica, po najvišim stadionima izgrađeni. Za razliku od perioda bivšeg režima, kada nijedan nismo imali stadion po standardima UEFA - rekao je Vučić i dodao:

- Neki su kasnili 60 godina, a kasnili bi još da su ostali na vlasti.

U razgovoru sa novinarkom N1, Vučić je još jednom istakao da radovi na stadionu nisu kasnili.

- Malo se obradujte i osmehnite se. Vidite kako je divan stadion, vidite ovu decu. Nije sve crno i strašno. Ovi ljudi su uradili sve na vreme, još i nisu zaradili mnogo, zbog čega sam ja srećan. Sve je pod kontrolom, pogledajte da se malo divimo onome što pripada našoj Srbiji i našem Podrinju. Svako se oseća ponosno i lepo kada ovo vidi - istakao je predsednik.

Mi smo pokazali šta je to što smo uradili i izgradili, rekao je Vučić.

Na izjave Dragana Đilasa i Dragana Šolaka, o ulasku inspekcije u firmu "D Ekspres", Vučić kaže da nije ni znao da je to njihovo.

- Pojma nisam imao. A jesam li i u poštu naredio upad. Ne dajem ja naređenju MUP, osim kada je u pitanju odbrane zemlje. Ali uvek ću se boriti za državne kompanije, i Telekom i Poštu, to je sve naše. Svakog građanina! Poštovaću uvek privatne firme i kompanije, ali ne da se za njihov račun uništava ono što su generacije stvarale - rekao je Vučić.

Komentarišući to što su u opozicionim medijima prokomentarisali da je snimak na kom se on veseli u kafani sa Dimitrom Kovačevskim i Jakovom Milatovićem kao "neprijatan", on je potvrdio da i jeste neprijatno.

- Meni jeste bilo neprijatno, ne umem da pevam ni da igram. Mlatim glavom tamo bezveze. A Makedonci umeju da igraju i pevaju, i Milatović ima takta i smisla za muziku. Bolje je što me niko nije čuo, uši bi vam digle ustanak. Šta da radite - rekao je predsednik kroz smeh.

O pregovorima u Briselu i izjavama Miroslava Lajčaka, Vučić kaže da će međunarodni akteri uvek tražiti da obe strane nešto urade, iako Priština blokira dijalog.

Komentarišući protest poljoprivrednika, predsednik Vučić kaže da postoje neki zahtevi koji su apsolutno nemogući.

Vučić je zatim pimpao loptu zajedno sa mladim fudbalerima, tražeći od njih da mu pokažu kako se to radi.

Na kraju je ipak predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić morao da preuzme loptu i održi kratku lekciju.

- Evo kako to radi majstor - rekao je Vučić.

12.26 - Vučić obilazi stadion "Lagator"

Predsednik Vučić je na početku obilaska stadiona "Lagator" kaže da objekat izgleda prelepo i nestvarno.

- Da se ne naljute ljudi u Leskovcu, možda je i lepši nego onaj što smo otvorili tamo. Džajo kako izgleda. Ti voliš crvenu boju, zato ti izgleda lepše - rekao je kroz smeh predsednik.

Govoreći o utakmici Srbija-Engleska, izrazio je nadu da nećemo primiti četiri ili pet golova.

- Lepši je čak nego stadion u Topoli. Mnogo je kompleksniji - rekao je predsednik.

Naš reprezentativac Nemanja Maksimović obratio se predsedniku putem video-linka, zahvalio se na prelepom stadionu, i izrazio nadu da će što pre istrčati na teren.

- Nisam znao da je Nemanja Maksimović iz Loznice. Brz je, odličan. Meni je Dragan rekao pred utakmicu sa Lajpcigom, da pazim šta radi Openda. I on nam dade gol. Brz je sve - kaže predsednik.

Prilikom izlaska na teren, Vučić je pozdravljen aplauzom mladih koji su se okupili.

- Najlepše je kada istrčiš na teren. Jeste li planirali da držite govore? Ja ne smem, tačnije neću. Nemam tu obavezu, ja nisam kandidat, ali neću to da radim. Neki misle da je u tome njihova šansa - rekao je Vučić.

12.00 - Predsednik Vučić obilazi hotel "Podrinje"

Predsednik Vučić je prilikom obilaska hotela Podrinje rekao da je Banja Koviljača prelepa, i da je hotel lepo uređen.

- Rekli su mi da ste zaposlili 50 radnika, to je sjajno. Mint zapošljava skoro 2000 ljudi ovde, hvala našim kineskim prijateljima. Srećan sam, nešto smo uspeli da popravimo i promenimo - rekao je predsednik.

Komentarišući velike promene koje je stadion "Lagator" doneo Loznici, rekao je da je veoma skočila cena kvadrata u okolini tog zdanja.

- Tako je i Arena, kada je podignuta, postala novi centar Novog Beograda. Svuda su cene skočile. Ovo je mnogo značajno, ovo nam nedostaje - istakao je predsednik.

Banja danas ima oko 200.000 turista na godišnjem nivou, kaže Vučić, i dodaje da se nada da će taj broj biti i veći.

- Investitori su obavili odličan posao, na odgovoran i ozbiljan način. Ovde nije bilo fabrika, doveli smo "Adijent", američku firmu. Oni su zaposlili 1.300 ljudi. Naši kineski prijatelji 1.777, imamo još i "Neli" i "Naturu". Polako se diže Loznica, nadam se da ćemo sa realnih 70.000 koliko danas živi ovde, da bismo mogli da doteramo i do 100.000 ljudi ovde - ističe Vučić.

Po pitanju vaučera za penzionere, Vučić kaže da Vlada mora da nađe način da prolongira njihovo izdavanje.

- Pokušajte da nađete rešenje, sve što u zakonu može da se pronađe rešenje, nađite. Moramo da pomognemo ljudima - dodaje predsednik.

Komentarišući veliki ugovor koji će naše firme namenske industrije potpisati u ponedeljak, on kaže da mi moramo to da isporučimo da se ne bismo osramotili.

- A u ovom trenutku imamo zahteva za našu robu u iznosu od 5 milijardi. Ali mi to ne možemo da uradimo. Ko zna koliko bismo mogli para da uzmemo. Ali nisam zainteresovan. Srbija uvek mora da zaštiti svoju zemlju, nebo, i svoj narod - rekao je Vučić.

Hotel "Podrinje" kupila je firma "Long glori trejding limited" iz Hong Konga 2019. godine za 109 miliona dinara, odnosno nešto manje od jednog miliona evra. U pitanju je zdanje na četiri etaže, površine 4,7 hiljada kvadratnih metara.

Lokalni mediji svojevremeno su navodili da su kineski investitori planirali da izvrše kompletnu obnovu hotela, nakon čega bi usledila i gradnja superluksuznog hotela sa pet zvezdica, na osam etaža, preko puta banjskog parka.

Posle toga, Vučić će obići i novoizgrađeni stadion "Lagator" u Loznici.

Izgradnja i opremanje lozničkog stadiona, koji ima dva nivoa tribina, koštala je oko 30 miliona evra. Može da primi nešto više od 8.000 posetilaca.

