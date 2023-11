'Za nas je ona 'Liga bez briga''! Vučić: Skidam kapu Zvezdi u fudbalu

Nerviram se, sekiram, se prosto žao mi je… A sad da ih kritikujem? Pa čekajte ljudi, jedan igrač Lajpciga- Ćavi Simons, vredi više nego cela Zvezda, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić o rezultatima crveno-belih u Ligi šampiona.

- Mi u košarci imamo šta da tražimo, ne zato što smo mnogo talentovaniji, nego zato što Zvezda i Partizan imaju više para nego bilo koji drugi tim od države. Ni Olimpijakos, ni Panatinaikos, ni Barselona, ni Real Madrid. Niko nema toliko novca od svoje države. Samo da to ljudi znaju. Od njih imaju pravo da traže rezultate, a u fudbalu. Daleko smo. Simons je 70, 75 miliona evra, to je više nego Zvezdin tim - naglasio je Vučić.

- To je mnogo para, a on nije mnogo ni poznat. Gledate one njihove štopere, oni su brzi ko Usein Bolt. Ne možete da ih obiđete, ne mogu najbolji igrači. Daleko smo mi od njih… Nije za nas Liga šampiona, za nas je ona “Liga bez briga”. Liga konferencija i ponekad da igramo Ligu Evrope. Inače, da skinemo kapu i čestitamo. Gde bod izborimo, to je sjajno - poručio je Vučić.

