VUČIĆ U OBILASKU 'KRALJEVICE' U ZAJEČARU: Svako drugo mesto mora da ima stadion kakv ima Beograd!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prisustvova je danas na otvaranju novoizgrađenog stadioa "Kraljevica", u Zaječaru.

Vučić stadion u obilasku je bio u društvu predsednika Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksandra Čeferina, a potom će se zajedno uputiti u Leskovac, gde Srbija od 15 sati dočekuje Bugarsku u odlučujućem meču za plasman na EURO 2024.

11.55 - Obraćanje Dragana Džajića

Dragan Džajić, predsednik FS Srbije obratio se na svečanom otvaranju stadiona "Kraljevica" u Zaječaru.

- Imam čast da prisustvujem ovakvom skupu, otvaranju velelepnog stadiona. Greh bi bio da na ovako velikom stadionu ne igraju i klubovi bivše Jugoslavije. Obećavam vam da će i naša državna reprezentacija igrati na ovom stadionu - rekao je Dragan Džajić.

11.20 - Odgovori na pitanja novinara

- Što se ulica i puteva tiče, uradili smo više nego iko ikada u istoriji oko zaječara, sve što ovi koje mnogo volite nisu nikada uradili i to su razume se najveće investicije jer je reč o velikoj kilometraži. Uradili smo dve škole, moraćemo i srednjoškolski centar, 1,3 milijarde je potrebno kažu, a ja vam kažem biće preko 2 milijarde. U martu stiže magnetna rezonanca u Zaječar, stiže digitalni mamograf da li u novembru ili u decembru. To mislim da je važno za žene i sve koji žive u Zaječaru i ostao nam je zdravstveni centar, ali za to nam je potrebno bez opreme 40 miliona evra više nego za stadion - rekao je Vučić.

- Dajemo sve od sebe, ali nismo mi nikoga oterali, sve što radimo je u poslednjih nekoliko godina napravljeno, a ne pre toga.

Vučić stadion obilazi u društvu predsednika Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksandra Čeferina, a potom će se zajedno uputiti u Leskovac, gde Srbija od 15 sati dočekuje Bugarsku u odlučujućem meču za plasman na EURO 2024.

- Za nas su Zaječar, Sombor, Požarevac, Vranje prioriteti gde sa svim investitorima razgovaramo da prvo ovde dođu - rekao je predsednik.

Na konstatacije da je potrebnija pijaca i uređenje kanalizacije, pre parka i renoviranja hotela, predsednik je istakao kako je saglasan sa tim, ali da ne treba podcenjivati planirano.

- Što se kanalizacije tiče, Zaječar je na listi "Čista Srbija", ja prihvatam da sednemo zajedno da razgovaramo šta je moguće oko pijace. Park imperatora je značajan jer će ljudi onda da dolaze u Zaječar. Kada napravite ili obnovite hotel to vam donosi više novca, daje veće promete u kafićima, restoranima, to daje cenu Zaječaru, zato nemojte to da potcenjujete. Zaječar je divna varoš i verujem da će uz sva ulaganja biti mnogo više ljudi koji će dolaziti.

- Ne možemo da sredimo baš sve ulice, kako se ovi vaši ne setiše ni puta ka Knjaževcu ni Negotinu. Tolike godine su ovi vaši vladali nisu ni ulicu napravili - odgovorio je predsednik na pitanja novinarke Nove S.

Bilo je i reči o Majdanpeku, na šta je predsednik rekao da i tamo ide određen broj medicinskih mašina ovih dana.

- U Kladovo ide i magnet i mamograf, a u Zaječar osim magneta, digitalni mamograf i sanitetsko vozilo. Što se toga tiče to ćemo da uradimo. Važno je i turizam da podignemom, ali to je sve mnogo novca. Istočna Srbija je dragulj Srbije. Ali, potrebno je mnogo novca - kazao je Vučić.

- Ovo će biti novi razvojni deo za Zaječar, i prelep je deo.

- Dobio sam jutros podatke, nama 68 odsto dece ima ravne tabane, 12 odsto se bavi sportom, a od toga samo 4 odsto pod nadzorom trenera. Dogovorio sam se s Božidarom Markovićem da se olimpijski centar obnovi da se vrati sport na velika vrata i da se deca bave sportom. To je za ovu decu u celom Timočkom regionu ali i za Borski okrug od velikog značaja.

O zdravstvu

- Nikad nisam zadovoljan, ne da kupimo mašine a da nam stoje u magacinu. Ako ih imamo u magacinu, pa pošalji ih na istok Srbije. Spasićemo ne jedan nego 10 života žena koje mogu da imaju pregled na vreme. Hiljadu stvari moramo kod sebe da promenimo, da više brinemo od ljudima. Nije sporno da smo izgradili sve što oni nisu, ali moramo da isteramo to do kraja, da uđeš u svaki toalet da vidiš da li radi česma, sve da ispratiš do kraja, u suprotnom rezultata nema. To nam je suština - zaštita života i zdravlja ljudi. Plate i penzije će da rastu, ali o ovom moramo da vodimo računa, o zdravlju. Sve naša izdvajanja i ulaganja rastu brzinom munje, imamo novca, jedna od retkih zemalja smo koja ima 5 milijardi evra na računu, zemlja ove veličine. Budžeti zemalja u regionu su po dva puta manji - rekao je.

- Ako misle da u Beogradu treba da imamo 15 stadiona, a na istoku i drugim delovima nijedan, to nije politika koju ću ja da vodim. Svako drugo mesto mora da ima stadion kakav ima Beograd. A to da sve imaju samo u Beogradu, za to neka nađu nekog drugog - rekao je.

11.09 - Vučić obilazi stadion

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić je stigao na stadion. Tu ga je dočekao gradonačelnik Zaječara.

Među gostima je i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

- Kako izgleda? Hajde da vidimo kako izgleda! Mi ovakve stadione nismo pravili - rekao je Vučić.

Istakao je na samom početku da stadion divno izgleda.

- Odrastao sam na stadionu na Lajpcigu, ali tačno vidiš koliko mora da bude moderniji i drugačiji da bi ispunjavao vaše standarde. Mnogo je lepo ovde, ne možeš da pokisneš.

- Mi moramo da znamo, kad pogledate stadione u Nemačkoj ili Englesoj, Španiji, daleko smo mi od toga. Ovo je tek početak - istakao je Vučić.

- Druge zemlje ništa ne ulažu u infrastrukturu države, a ovde je drugačije. Vidim da se ovde radi dobro, svaka čast, treba priznati - istakao je njegov sagovornik.

- Mi moramo da znamo, kad pogledate stadione u Nemačkoj ili Engleskoj, Španiji, daleko smo mi od toga. Ovo je tek početak - istakao je Vučić.

- U Leskovcu ako budemo imali sreće, kao navijač smem da kažem posle 24 godine, pravde za sve ljude u ovoj zemlji, za sve klince, da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, valjda ćemo bolje da se plasiramo nego na svetskom - rekao je Vučić.

Govoreći o današnjoj utakmici koja se igra u 15 časova,kazao je da je skeptik, ali da veruje prognozama i da će biti 2:0.

- Pravićemo i park imperatora - rekao je Vučić.

- Prioriteti su nam Požarevac, Vranje, sa svm investitorima razgovaramo uvek da ovde prvo dođu.

- Što se kanalizacije tiče, Zaječar je na listi "Čista Srbija", ja prihvatam da sednemo zajedno da razgovaramo šta je moguće oko pijace. Park imperatora je značajan jer će ljudi onda da dolaze u Zaječar. To vam donosi više novca, daje veće promete u kafićima, restoranima, to daje cenu Zaječaru, zato nemojte to da potcenjujete. Zaječar je divna varoš i verujem da će uz sva ulaganja biti mnogo više ljudi koji će dolaziti - ističe predsednik.

- Ne možemo da sredimo baš sve ulice, kako se ovi vaši ne setiše ni puta ka Knjaževcu ni Negotinu. Tolike godine su ovi vaši vladali nisu ni ulicu napravili - odgovorio je predsednik na pitanja novinarke Nove S.

10.55 - Okupio se veliki broj građana

Veliki broj ljudi okupio se ispred stadiona u Zaječaru, kako bi mogao da vidi kako izgleda ovo moderno sportsko zdanje.

Inače, stadion se nalazi u okviru Sportsko-rekreativnog kompleksa i jedan je od tri, uz Leskovac i Loznicu, koji su izgrađeni u skladu sa najvišim UEFA standardima.

Kapacitet stadiona iznosi 8.168 mesta, a ceo projekat koštao je 3,3 milijardi dinara.

Prema ranijim najavama, Vučić će stadion obići u društvu predsednika Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksandra Čeferina, a potom će se zajedno uputiti u Leskovac, gde Srbija od 15 sati dočekuje Bugarsku u odlučujućem meču za plasman na EURO 2024.

