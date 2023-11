Običan prevarant! Terzić poručio Zelenoviću: Ojadio je budžet grada Šapca za 5 miliona evra! (VIDEO)

Član Predsedništva Srpske napredne stranke, Miloš Terzić, odgovorio je Nebojši Zelenoviću na društvenoj mreži "X".

Naime, Zelenović je bio u poseti Šapcu, i tim povodom objavio video uz sraman komentar.

- Obični građani su zaboravljeni, osećaju se nesigurno i uplašeno, a svakodnevna neizvesnost im stalno nameće razmišljanje o odlasku iz svojih mesta. Okupili smo se da zajedno promenimo režim i građanima omogućimo normalan život - kazao je Zelenović u videu.

Необични грађанин Небојша Зеленовић је ојадио буџет града Шапца за 5 милиона €. Махинације преко спортских удружења су му ужа специјалност.

Пре свега један од најодговорнијих уз Душана Петровића за ону срамну реформу правосуђа. Дакле, јасно је да је он један обичан преварант. https://t.co/dAg8W3sWdm — Милош Терзић (@milos_terzic1) 19. новембар 2023.

Na to je reagovao Terzić koji je iskazao brutalnu istinu i to da je upravo pomenuti Zelenović ojadio budžet Šapca i to za ni manje ni više 5 miliona evra.

- Neobični građanin Nebojša Zelenović je ojadio budžet grada Šapca za 5 miliona evra. Mahinacije preko sportskih udruženja su mu uža specijalnost. Pre svega jedan od najodgovornijih uz Dušana Petrovića za onu sramnu reformu pravosuđa. Dakle, jasno je da je on jedan običan prevarant - napisao je Terzić.