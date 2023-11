VUČIĆ NAKON SASTANKA SA STOLTENBERGOM: Za nas je važna saradnja sa NATO-om, nadamo se da će obezbediti sigurnost i mir za srpski narod na KiM!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon čega su se obratili javnosti na konferenciji za medije.

Pitanja novinara

Vučić je, odgovarajući na pitanje ko je odgovoran i da li će odgovarati za sve one Srbe koji su napadani i hapšeni na KiM, Vučić je rekao da nikada niko neće odgovarati.

- Za Dragišu Galjaka se ne vodi ni istraga, upucan je sa dva metka i eto, imaju pravo da upucavaju Srbe, ali da je obrnuto ceo svet bi se okačio na nas. Međutim, to nije posao NATO-a, to je posao EULEKS-a - rekao je Vučić.

Kako kaže, nema ništa od tog posla, nikada niko neće odgovarati i nikada ih niko ništa neće pitati.

- Ceo smisao je samo kada ćemo mi da priznamo nezavisno Kosovo, to nije neka novost za nas. Nama je sada bitno kako da sačuvamo mir, jer su Srbi jedini koji su ugroženi na KiM - rekao je predsednik.

Kako kaže, naša vojska sa KFOR-om ima odlučnu saradnju, ali da nam određuju šta će naša vojska to neće moći. Dodaje da je saradnja dobro došla, ali kada je politika u pitanju, ističe da tu za nas sreće nema.

Stoltenberg je rekao da bilo kakvo kršenje i povreda vladavine prava i ubistva civila su neprihvatljivi, i oni koji su odgovorni moraju odgovarati.

- Ovde se radi o pridržavanju nekih suštinskih proncipa i vladavine prava. Važno je i da se shvati koja je uloga NATO-a u tome. NATO vojno prisustvo nije u smislu sprovođenja zakona, naše prisustvo je da se obezbedi stabilnost i da budemo nepristrasni - rekao je on.

Kako kaže, oni su tu kao vojno prisustvo, ne da bi sprovodili zakone.

- Budite uvereni, svaki put kada vidimo kršenje zakona, i kada vidimo da su nevini ljudi ubijeni, poruke su iste, a to je da oni koji su odgovorni moraju za to odgovarati - rekao je Stoltenberg.

Odgovarajući na pitanje da li NATO planira da preuzme korake kako bi obezbedila bezbednost na severu Kosova, Stoltenberg je rekao da NATO ima tu ulogu da zaštiti sve ljude i slobodu kretanja svih ljudi na Kosovu.

- Mi nismo policija, mi smo vojna snaga. Važno je da se shvati šta mi radimo na Kosovu i za šta nismo odgovorni. Mi smo odlučili da uvećamo svoje prisustvo, s obzirom na određene pretnje i pritiske. Video sam da su NATO snage posvećene i one su tamo da bi obezbedile sigurnost Srba koji žive na severu - rekao je on.

Kako kaže, imamo veliki broj vojnika i ovo je najveće povećanje koje je bilo na Kosovu.

Vučić je rekao da Srbi imaju pravo da glasaju i u Australiji i širom Evrope, dodaje da je i dalje pitanje da li će ljudi koji žive na KiM moći da obezbede svoje pravo u mestima gde žive.

- To se prošlog puta nije dogodilo i to je bio na neki način i početak krize. Koji je razlog da se ukine i zabrani to pravo na glasanje, njima će biti uskraćeno to osnovno pravo koje imaju a koje je u skladu sa poveljom o ljudskim pravima UN - rekao je Vučić.

Dodaje da zna šta će se desiti, Kurti će reći da ne mogu da se održe izbori, kako bi imali čistu osudu koju će Kvinta da da u jednoj izjavi i to će biti kraj priče. Dodaje da će se to desiti kao i uvek.

Obraćanje medijima

Predsednik Srbije je rekao da je Stoltenberg čovek koji se uvek trudio da u granicama svog mandata bude korektan prema Srbiji.

- Razgovarali smo o svemu i za nas je važna saradnja sa NATO-om, sa KFOR-om u nadi da ćemo koliko toliko obezbediti sigurnost i mir za srpski narod na KiM. Nije bilo potrebno da se osigura mir i stabilnost za bilo koga osim za Srbe. Samo su oni bili napadani i isključivo su oni bili napadani od 2001., a posebno od 2008. godine, a naročito od kada je na vlasti Aljbin Kurti - rekao je Vučić.

Kako kaže, u poslendjih godinu dana 13 posto Srba je napustilo Kosovo i Metohiju.

- Ako to nije nasilje onda ne znam šta je nasilje. Pošto takođe znam da zapad zanima samo Banjska i pre toga Zvečan i tuča koja ja izbila sa pripadnicima KFOR-a. Moramo da kažem da imamo drugačije viđenje onoga što se dogodilo, ali da razumemo šta su zahtevi zapada i NATO-a. Trudićemo se da i na dalje imamo dobru komunikaciju sa NATO - rekao je Vučić.

Kako kaže, naša je stvar kuda ćemo i gde raspoređivati našu vojsku.

- Sve je to nastalo zbog toga što su neki napravili izbore sa 3 posto izašlih i sa tih 3 posto doveli svoje gradonačelnike - podsetio je Vučić.

Predsednik je rekao da će u skladu sa domaćim pravom i našim zakonodavstvom odgovaraće oni koji su izvršili krivično delo u Banjskoj.

- Srbija je vojno neutralna zemlja i ostaće takva i znamo ko upravlja Vojskom Srbije. Ja ću uputiti zahtev Vladi da se razmotri odluka da se ponovo krene u održavanje zajedničkih vežbi sa NATO-om koje smo imali ranije i sa drugim našim partnerima - rekao je predsednik.

Kako kaže, mandat NATO-a je zasnovam na Rezoluciji 1244, dodaje da nemamo nikakav problem sa tim, već sa političkim tumačenjem koje dolazi iz mnogih zemalja sa zapada.

- Mi Srbi i građani Srbije moramo da se naviknemo na dvostruke standarde i sa tim živimo. Hoću da se zahvalim gospodinu Stoltenbergu, jer je to čovek koji ni kriv ni dužan mora da sluša obe strane i sve nas, a oni ni za šta nisu krivi, ponašali su se profesionalno i odgovorno - rekao je Vučić.

Ističe da će Srbija čuvati mir i stabilnost i radi u procesu dijaloga sve što može da se dođe do kompromisnog rešenja.

- Međutim, ZSO se neće forimari dok je Kurti na vlasti - rekao je Vučić.

Prvi se obratio generalni sekretar Alijanse Stoltenberg koji je rekao da je sa predsednikom Vučićem razgovarao o saradnji, Kosmetu, ali i mogućnosti da Srbija i NATO ponovo imaju zajedničke vežbe.

Dodao je i da se razgovaralo o ratu u Ukrajini, te dodao da podržava formiranje ZSO.

Stoltenberg će danas razgovarati i sa premijerkom Anom Brnabić.

Generalni sekretar NATO je juče boravio u Prištini, a nakon toga je otputovao za Beograd, gde ga je na aerodromu dočekao ministar odbrane Srbije Miloš Vučević.

