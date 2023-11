'KAMPANJA SE ZAHUKTAVA!' Ivković: Umesto da afirmišu ljude sa liste oni udaraju na Vučića i Srbiju! (VIDEO)

Kampanja pred izbore koji nas očekuju 17. decembra se zahuktava. Potpredsednica Stranke slobode i pravde, Marinika Tepić, koja se nalazi na listi Dragana Đilasa 'Srbija protiv nasilja', poručila je u intervjuu za jednu od televizija da će prozpadna opozicija napraviti vladu sa takozvanim desničarima, odnosno Zavetnicima-Milicom Đurđević Stamenkovski.

Šta zapravo povezuje prozapadnu i desničarsku opoziciju o šta je njihov krajnji cilj.

- Što se tiče kampanje mogu da kažem da je ona meni dosadna. Sve što je bilo u vreme '96.-'97. sve se isto ponavlja danas. Umesto da u kampanji stranke izlaze sa programima, da jasno definišu kako će šta da urade, oni daju obećanja Dinkića 1.000 evra svakom građaninu. Umesto da afirmišu ljude sa liste po njihovim rezultatima rada, po tome šta su oni u životu uradili, koji to njihovi rezultati dokazuju da će biti kako treba, oni idu direktno istim putem, udaraju prvo na čoveka koji je najpopularniji i najuticajniji u Srbiji Aleksandra Vučića, tačnije ne udaraju na njega. Oni udaraju po Srbiji. Jer ustvari svi oni koji stoje iza njih, a nalaze se van granica Srbije, imaju osnovni zadatak da dovedu nekoga ko će prihvatiti sve ono što Vučić sa pravom u Srbiji neće- rekao je prof. dr Branislav Ivković za Pink.

On je dodao i da je ta koalicija 'fol koalicija', zna se ko je tu koaliciju napravio, a to je na prvom mestu Đilas koji ima para i finansira sve to.

- Suština je u sledećem, pokušali su da naprave 'jelovnik' za građane koje mogu da prevare - rekao je Ivković.

- Oni imaju samo jedan jedini cilj, da dođu na vlast jer im je to zadatak - dodao je Ivković.

Prema rečima Predraga Azdejkovića, urednik magazina Optimist, oni se već pripremaju da će ove izbore da izgube:

- Oni najverovatnije hoće da ponove one proteste na ulicama, pa na toj energiji da dođu do neke vlasti. Ono što je meni interesantno, oni su se sakrili iza ovog proglasa i njih guraju u prvi red, njih nigde nema ko što ih nije bilo ni na onim protestima. Đilasa nikad niste videli, on ne sme da izađe da se obrati građanima. Oni su svesni svoje nepopularnosti- rekao je Azdejković.

- Ja nemam ništa protiv da svako od njih ima neku svoju političku volju i radi ono što je najbolje. Ono što mogu da vidim to je da kada bi se desilo da oni sruše aktuelnu vlast, oni nemaju spremnu stranku, a to bi izazvalo to da bi došlo do rata svi protiv svih, gde bi nastala opšta anarhija - rekao je Vladimir Vuletić, sociolog.