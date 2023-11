Anđus: Srpska obaveštajna služba i policija rade kao 'sat'! Protesna nota hrvatskom diplomati uručena je na gospodski i demokratski način (VIDEO)

Iskazali smo čak i jednu gospotsku notu, demokratičnost, i to je zbog dobrih odnosa. Radimo to neosetno. Ne pravimo segregaciju odakle je taj ko je uhvaćen u špijunaži, rekao je za PINK, novinar Dejan Anđus.

Komentarišući proterivanje hrvatskog diplomate zbog špijunaže, Anđus je rekao da je on neko ko se zalaže za dobre odnose između Hrvatske i Srbije, dodaje da je ovo dokaz da naša policija i služba rade kao japanska, rade kao "sat".

- Iskazali smo čak i jednu gospotsku notu, demokratičnost, i to je zbog dobrih odnosa. Radimo to neosetno. Ne pravimo segregaciju odakle je neko ko je uhvaćen u špijunaži. Imamo objektivnu crtu i upozoravamo, poslali smo notu da to tako nije lepo raditi - rekao je Anđus.

Kako kaže, mi smo saopštili ime i dali do znanja da nije spih i izmišljotinja i sve je korpus delikt.

- Za ovakve slučajeve ako se ne pusti u javnost i gurne ispod tepiha, može da se desi da čovek zauvek nestane. Prema tome, ova sadašnja vlast iskazala je i demokratičnost i da je gospotska. U cilju dobrih odnosa, dobro je što smo ovako uradili i dali i ime i prezime - rekao je Anđus.

Kako ističe, samo treba utvrditi šta je motiv i šta je cilj.

Branko Radun je rekao da hrvatska služba aktivno radi na ovim prostorima, dodaje da imamo problem zbog toga.

- Oni su ovde veoma prisutni, naročito u Vojvodini, ona je generalno vrlo bliska službama i na KiM i albanskim službama. Posto takoreći jedan savez protiv Srbije - rekao je Radun.

Kako kaže, njihove obaveštajne službe su u nekakvoj koaliciji. Dodaje da smo imali problema sa njima i da oni rade u koordinaciji i sa zapadnim službama.

