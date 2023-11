Koalicija 'Za genocid u Srebrenici': Đilas, Tepić i Ćuta traže glas ljudi koje su proglasili GENOCIDNIM!

Tajkunska lista okupljena oko sramne politike.

Ključni ljudi tajkunske liste „Srbija protiv nasilja“ su, zapravo oni koji govore da su Srbi počinili genocid u Srebrenici i zahtevaju da naš narod to i prizna!

– Da se suočimo sa prošlošću i sa genocidom koji je počinjen u naše ime – govorila je u Skupštini Srbije Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa i šesta na pomenutoj tajkunskoj listi.

Marinika od naroda koji je proglasila genocidnim sada traži da glasa za nju, ali u ovoj kampanji ćuti o 2016. godini kada je svoj potpis stavila na Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici i zahtevala da se srpski narod osudi za isti.

Istog mišljenja je i najveći tajkun u Srbiji Dragan Đilas, koji takođe, smatra isto što i njegova desna ruka i udarna pesnica Tepić.

Kada je upitan da li su Srbi počinili genocid u Srebrenici rekao je da poštuje odluku Međunarodnog suda pravde.

– Nisam pravnik, ali Međunarodni sud pravde je doneo presudu o tome i mi više nema potrebe o tome da pričamo – rekao je Đilas.

Za njima ne zaostaje ni lažni ekolog Aleksandar Jovanović Ćuta koji otvoreno kaže da je genocida bilo!

– Srebrenica je pitanje koje je takođe vezano za zakon. Ako poštujemo zakon, onda poštujemo i odluke tribunala – rekao je Ćuta koji je 12. na tajkunskoj listi „Srbija protiv nasilja“.

Na ovaj način on je vrlo jasno poručio da je genocid u Srebrenici počinjen, a da su za njega odgovorni Srbi od kojih sada traži da ga glasaju ne bi li se dočepao vlasti!

Ovde se niz, nažalost, ne završava. Ključni ljudi sa tajkunske liste „Srbija protiv nasilja“ tvrde da su Srbi počinili genocid, a među njima je i nosilac liste u Beogradu Dobrica Veselinović za koga je ovo pitanje definitivno i tu, kako kaže, „nema debate“ i „ne može se preispitivti“.

– Ja to nazivam genocidom, tako da tu nema sada neke debate je li bilo ili nije. Jeste, bilo je. To ne može biti sakriveno i ne može da bude preispitivano – kazao je.

Da su kandidati tajkunske liste glavni promoteri navodnog genocida u Srebrenici dokaz je i podrška koju dobijaju od strane Emira Suljagića, direktora Memorijalnog centra u Potočarima.

Pogledajte ko se još nalazi na listi onih kojhi tvrde da su Srbi počinili genocid i kako najsramnije optužuju svoj narod i udaraju mu pečat:

Ukoliko se analizira politika onih koji se nalaze na listi Dragana Đilasa, a na kojoj su ključni igrači Tepićeva i Ćuta, glavni zagovorenici genocida u Srebrenici, ali ako se zbroje i svi ostali dolazimo do zaklučka da bi lista „Srbija protiv nasilja“ trebalo da promeni ime u „Za genocid u Srebrenici“ jer, kako izgleda, to je politika oko koje su se okupili i koju promovišu, a za to postoje dokazi u vidu snimaka i dokumenata priloženih u tekstu.