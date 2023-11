EVO KAKO TO RADE ĐILASOVI SIDIKALCI! ZA ŠTRAJK I NOVU S ZDRAV, ALI ZA POSAO NE: Stefan Mitrović otvorio bolovanje! (VIDEO)

Član sindikata Sloga, sa liste Srbija protiv nasilja čiji je predvodnik Dragan Đilas, Stefan Mitrović, prvog dana povratka na posao, verovali ili ne, otvorio je bolovanje! Ovim se samo nastavilo smejanje u lice građanima Srbije, nakon političkog blokiranje rada pošte, vređanja svojih kolega i novinara, pa sve do pretnji šta će se desiti ako prorade filijale pošte.

Kako je izgledao jučerašnji dan političara koji je zaposlen u Pošti Srbije, Stefana Mitrovića? U 7.05 časova je počelo njegovo gostovanje uživo na televiziji Nova S. Gostovanje je trajalo do 7.20. S obzirom na to da se radi o televiziji iz Luksemburga, nameće se pitanje kako je Stefan Mitrović bolestan prešao toliko hiljada kilometara da pred početak radnog vremena otvori bolovanje. Iako je tokom gostovanja, bez imalo sramote, Mitrović pričao sa voditeljkom kako iz studija direktno ide na posao, ispostavilo se da Stefan Mitrović ne govori baš istinu. On se iz studija jeste uputio ka pošti, svom radnom mestu, ali samo da bi otvorio bolovanje! Da, dobro ste pročitali.

S obzirom na to da se predsednik sindikata Sloga sa liste Srbija protiv nasilja Željko Veselinović sinoć pohvalio kako je Stefan Mitrović unapređen u okviru tog sindikata, može se zaključiti za šta se u stvari bori sindikat Sloga, kako oni vide rad i kako bi po njihovom mišljenju trebalo da se ponašaju svi radnici u Srbiji. Dakle, za višednevno štrajkovanje, blokiranje rada poštanskog saobraćaja, boravak na ulici, gostovanja po televizijama Dragana Šolaka i tako dalje, Stefan Mitrović nije bolestan. Kada je juče najavljivao da se danas vraća na posao, takođe je bio potpuno zdrav. Jutros je na televiziji Nova S takođe izgledao kao zdrav čovek. Nagli preokret se dešava za samo nekoliko minuta, kada je trebalo „zasukati rukave“ i preuzeti svoje radne obaveze – Mitrović se razboleo i otvorio bolovanje.

Stefan Mitrović, borac za prava radnika otišao na bolovanje-Evo kako to rade Đolasovi sindikalci pic.twitter.com/0JfLLwe3CC — Silvana (@Silvana71376830) 24. новембар 2023.

Ovim nam sindikat Sloga, tačnije lista Srbija protiv nasilja, poručuje kako doći do novca, tačnije kako zaraditi platu – bavite se politikom, a na vašem poslu, gde primate platu, pravite se da ste bolesni! Da li iko od građana Srbije stvarno misli da se na ovaj način može živeti od svog rada? Da li nam ovo Srbija protiv nasilja poručuje da treba da varamo svoje poslodavce, u ovom slučaju državu, služimo se raznim trikovima, koristimo rupe u zakonu kako bismo došli do plate a da ništa ne radimo? Procenite sami.

Jedina dobra stvar u čitavom ovom cirkusu koji pravi Stefan Mitrović u dogovoru sa opozicijom jeste što su konačno sve maske pale. Jasno je ko je organizovao protest poštara, jasno je da zaštitno lice Šolakovih televizija nije nikakav marljiv i predan radnik, već neko ko je spreman da se služi ovakvim stvarima kako bi se rugao u lice svim građanima. Ostaje da vidimo šta je naredni potez političkih protestanata i čime će se još poslužiti kako bi pljunuli po svim građanima Srbije, s obzirom na to da im se u proteklom periodu očigledno lažno predstavljao. Dobra stvar je što su, sa Stefanom Mitrovićem ili bez njega, mnogi građani već dobili svoje račune i pošiljke, a oni koji nisu će ih dobiti danas ili sutra. Još jedna u nizu propala politička akcija maltretiranja građana i dezavuisanja javnosti od strane opozicije i njenih perjanica, koji se predstavljaju kao obični ljudi, koji nikakve veze sa politikom nemaju.