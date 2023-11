Vesić: Potpisan memorandum o izgradnji pešačko-biciklističkog mosta sa rekonstrukcijom tunela u Novom Sadu

U Novom Sadu danas je potpisan Memorandum o razumevanju na realizaciji projekta izgradnje mosta sa pristupnim sabraćajnim površinama na postojećim stubovima bivšeg mosta Franca Jozefa i rekonstrukcijom postojećeg tunela do gornjeg platoa tvrđave u Novom Sadu.

Memorandum su u prostorijama Gradske kuće potpisali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i predstavnik kompanije China Shandong International Džuang Jong, u prisustvu gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića.

Vesić je rekao da je posebno srećan što je na 105 godina prisajedinjenja Novog Sada svojoj matičnoj državi objavljena ovako lepa vest za taj grad. "Danas na 105-godišnjicu Novi Sad dobija još jedan most koji je, inače, treći most koji će se graditi ili se već gradi u ovom gradu koji već ima tri mosta", naveo je Vesić.

Istakao je da se nikada u istoriji Novog Sada nije toliko mostova gradilo istovremeno i dodao da je ovo istorijsko vreme za Novi Sad ne samo što se tu grade mostovi već zato što će se grad nalaziti na mreži novih autoputeva i brzih saobraćajnica što će, kako je naglasio, omogućiti dinamičan razvoj Novog Sada.

Podsetio je da se taj grad nalazi na jednom autoputu i najavio da će u narednih nekoliko godina biti priključen na još dva, a to su Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i Fruškogorski koridor koji ide od Šapca prema Novom Sadu, ispod Fruške Gore.

Vesić je podsetio da je Novi Sad priključen na brzu prugu između Beograda i Novog Sada koja će, kako je rekao, već sledeće godine biti produžena do Subotice, a u narednim godinama i do Budimpešte, Niša, a potom i do Skoplja.

"Mi trenutno gradimo dva mosta u Novom Sadu i oni su potreba izgradnje obilaznice oko Novog Sada i saobraćajnog rasterećenja samog grada. Oni su deo Fruškogorskog koridora, ali suština je da će tim mostovima iz centra Novog Sada pre svega biti izbačen kamionski i tranzitni saobraćaj", rekao je Vesić.

Naveo je da je most za koji je danas potpisan memorandum dokaz da Novi Sad i naša zemlja napreduju i da mogu da grade i ovakve mostove koji ne podrazumevaju saobraćajno rasterećenje već povećavaju komfor života ljudi, u ovom slučaju u Novom Sadu.

Naveo je da pešačko-biciklistički most koji će se graditi u Novom Sadu dosta podseća na sličan projekat Hajvej (Highway) u Njujorku gde je deo bivšeg metroa pretvoren u mesto za građane sa biciklističkim stazama, trim stazom, mestom za odmor...

"Ovo je na sličan način revitalizacija starog mosta srušenog u nesrećama koje su zadesile našu zemlju i to je dokaz da Novi Sad postaje dobro i komforno mesto za život svojih sugrađani i sugrađana", rekao je Vesić i zaključio:

"U gradu koji ima tri mosta danas smo ugovorili izgradnju trećeg mosta što su istorijski pomaci za Novi Sad, a vama, dragi kineski prijatelji, hvala što pomažete da naše snove koje su i mnogi drugi sanjali pre nas, ali nisu znali kako da ih ostvare, ostvarimo jer uvek je lakše jednom malom narodu da to radi uz pomoć velikih prijatelja".

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić je rekao da danas prisustvujemo stvaranju pozitivne istorije za Novi Sad, za dalji razvoj i napredak grada.

Naveo je da vrednost ovog projekta, na osnovu izrađenog Idejnog projekta, iznosi oko 40 miliona evra, a će konačna vrednost biti poznata nakon što se završi projektno – tehnička dokumentacija.

"Zajedno ćemo finansirati ovaj most, po 50 odsto, sa AP Vojvodinom i jedva čekam da se zaključi komercijalni ugovor i da krene da se radi most , rekao je Đurić.

Prisutnima se obratio i predsednik Shandong Hi-Speed Group Corporation Vang Ćifeng koji je rekao da će, kada je u pitanju izgradnja mosta za koji je danas potpisan memorandum, svaki zadatak u vezi sa tim projektom izvesti profesionalno, ozbiljno i odgovorno.

"Verujem da će u bliskoj budućnosti na prelepom Dunavu biti izgrađen moderan most koji će predstavljati prijateljstvo kineskog i srpskog naroda, kao i istoriju i kulturu Novog Sada", rekao je on.

Događaju su u ime Ministrastva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prisustvovali državni sekretar Mihajlo Mišić i vršilac dužnosti pomoćnika ministra za inspekijski nadzor Ivan Divac.

