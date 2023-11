BIVŠI ČLANOVI NOVOG DSS OPTUŽUJU MILOŠA JOVANOVIĆA DA IM PREKO POSREDNIKA NUDI BENEFICIJE, IZ TE STRANKE TO DEMANTUJU (VIDEO)

Bivši članovi Novog DSS optužuju Miloša Jovanovića da im preko posrednika nudi beneficije, iz stranke to demantuju.

Nekadašnji članovi Novog DSS iz Klokota, Ivica Tomić i Dejan Vujić, tvrde da im je predsednik Nove DSS Miloš Jovanović, preko člana Glavnog odbora te stranke Milana Aritonovića, nudio “novčane i druge beneficije” kako bi ponovo ušli u tu partiju i glasali za nju na predstojećim izborima za Skupštinu Srbije. Ove navode Aritonović demantuje.

Ivica Tomić iz Klokota u opštini Vitina rekao je za RTV Puls da su, nudeći mito i dobru funkciju, članovi Novog DSS od njega zatražili da se vrati u stranku, nakon što je 18. februara podneo ostavku.

“Podneo sam ostavku 18. februara ove godine, kao i svi ostali članovi Opštinskog odbora, podržali smo Borisa Janićijevića. Međutim, pre dva dana, gospodin Milan Aritonović me je pozvao telefonom i ponudio novac i bolju funkciju u toj stranci. Sve sam to odbio, nisam želeo da se vratim. Ta stranka vodi pregovore sa Đilasom, a mene to ne zanima, kao ni novac i funkcija. Važno nam je da ostanemo ovde i da radimo”, rekao je Tomić.

Prema njegovim rečima, Aritonović, koji mu je ponudio mito, je “svu svoju imovinu na Kosovu prodao i odselio se u Beograd”.

Istu ponudu dobio je i Dejan Vujić iz Vitine, direktor Departmana za finansije i budžet u Opštini Klokot.

“Bio sam član Odbora Novi DSS, kada je Boris Janićijević bio predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju u Novom DSS. Mi smo 18. februara dali kolektivnu ostavku. Pre dva dana me je pozvao Milan Aritonović, nudeći mi povratak u stranku i razne beneficije, na šta nisam pristao, jer me trenutna politika Novog DSS ne zanima. On je na zahtev Miloša Jovanovića zvao mene i Ivicu Tomića. Njihova politika nam ne odgovara, mi stojimo uz Borisa Janićijevića”, rekao je Vujić.

Milan Aritonović je demantovao navode Tomića i Vujića, tvrdi da se sa njima nikada nije čuo.

“Apsolutna glupost i neistina. Niti sam ja želeo da ih vratim, niti je to naš metod učlanjivanja u stranku, uostalom niti sam se ikada čuo sa tim ljudima. Kod nas se ljudi učlanjuju dobrovoljno, na osnovu političkih načela i ideologije”, naveo je Aritonović.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

