Društvenim mrežama kruži snimak pevačice Selme Bajrami na kojem pokazuje dvoglavog orla (simbol velike Albanije), dok peva pesmu "Valle Kosovare".

Selma Bajrami... provokacije na sve strane pic.twitter.com/GhZeYaaZKh — Arsil (@arsagarson) 25. новембар 2023.

Politički analitičar Branko Radun kaže da smo do sada u Srbiji tolerisali sve, Selma, kaže on, nije bitna, bitno je to što je Srbija počela da sankcioniše sve koji su kršili pravila, podsećajući na slučaj hrvatskog diplomate.

On je dodao da je ranijih godina, hrvatska služba koja radi u Srbiji, imala metode za ucenjivanje ljudi koji bi poželeli da se vrate u Hrvatsku.

- Videli smo ovog što je proteran. Mogu da vam ne daju vizu, turistički, ili ako ste tretirani kao neko ko je govorio protiv naše zemlje. To je na primer u Americi pravilo... - rekao je Radun.

Borko Kašanski, urednik "Srpskog telegrafa" kaže da ne zna ko je Selma Bajrami, međutim, kako kaže, sramno je da dolazi u Srbiju, uzima novac, a sa strane radi šta radi.

- Nije prva, bila je ona Barjaktarević. Njoj je bio zabranjen ulaz u Srbiju bio, ja mislim - rekao je on.

