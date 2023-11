NEKA ŽIVI NAŠ NAROD NA KOSOVU I METOHIJI: Vučić se sastao sa učenicima i nastavnicima OŠ 'Sveti Sava' iz Zvečana (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas učenike i nastavnike Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Žerovnice u Opštini Zvečan sa Kosova i Metohije.

Obraćanje predsednika

Vučić je na početku obraćanja istakao da mu je drago što su deca na putu do Beograda mogla da posete Žiču i Studenicu, ali i da u Beogradu obiđu sve institucije svoje srpske države.

- Da vam kažem da ćemo mi da nastavimo, koliko je u gotovo nemogućim uslovima moguće da ulažemo u vaš napredak na Kosovu i Metohiji. Ono što ste me pitali za taj muzički kabinet, računajte da je rešeno. To je sitnica. Mi smo u prethodne tri godine uradili potpuno nove 3 škole, 5 vrtića, i obnovili 29 škola. Verujem da to možemo i još brže i još više - rekao je Vučić.

- Posebno sam srećan što imate divne nastavnike, vaspitače, koji ne samo da vas čuvaju i štite i uče, već vam nedvosmisleno govore kakva je budućnost pred vama, šta je to, koliko morate da znate da biste mogli da pomognete svojoj zemlji, svojoj Srbiji u budućnosti. Vašim roditeljima sam beskrajno zahvalan što čuvaju svoju otadžbinu, što brane i štite svoju otadžbinu Srbiju. Što je se ni u najtežim mogućim uslovima - teškog progona i svakodnevnog maltretiranja - znaju da imaju samo jednu zemlju, a to je Srbija. Hvala vam draga deco što volite svoju zemlju ali hvala vam i što ćete svojim znanjem da doprinesete napretku naše Srbije. Ako bilo šta mislite da još možemo da uradimo a da je to realno, racionalno i moguće... Roditelji mogu da vam ispune želje iz bajke, mi ne možemo. Ali vas molim da to kažete i da to uradimo. Srećan sam što ste mogli da vidite kako nam izgleda Hram Svetog Save, ali sam posebno srećan kada znam da smo makar malo moglui da pomognemo našim svetinjama na Kosovu i Metohiji, i da učestvujemo i u održavanju i obnovi naših svetinja od Visokih Dečana do Banjske - naveo je srpski predsednik i zahvalio se svima koji su učestvovali u dolasku dece u Beograd.

- Neka živi naš narod na Kosovu i Metohiji, neka živi naša Srbija - poručio je predsednik.

Đorđe Milić, učenik sedmog razreda takođe se obratio.

- Predsedniče, ja bih vas se u ime svih učenika i nastavnika naše škole zahvalio na današnjem gostoprimstvu, kao i na stalnoj podršci koju pružate narodu na Kosovu i Metohiji, imate i posvetu na prvoj strani - rekao je dečak.

- Za uspomenu na susret sa decom sa Kosova i Metohije - pročitao je Vučić posvetu koja mu je napisana u knjizi.

- Kada su mi rekli za Đorđa - kažu, taj nema tremu ni pred kim, naše dete sa severa, ničeg se ne plaši, ni o čemu ne brine, ni za kakvu tremu nije ni čuo - rekao je Vučić o dečaku, nakon čega su deci uručeni pripremljeni pokloni.

