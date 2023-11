Vesić: U “Aerodromima Srbije" plate veće od 1. januara

Na aerodromu “Morava” kod Kraljeva potpisan je kolektivni ugovor kojim je za zaposlene u javnom preduzeću "Aerodromi Srbije", u okviru koga posluju aerodromi Konstantin Veliki u Nišu, Morava u Kraljevu i Ponikve u Užicu, obezbeđen niz pogodnosti među kojima i povećanje plate od deset odsto od 1. januara sledeće godine.

Ugovor su potpisali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, direktor „Aerodroma Srbije“ Mihajlo Zdravković i predsednik sindikalne organizacije „Aerodromi Srbije“ Mikica Pavlović.

"Ovim kolektivnim ugovorom smo za više od 200 zaposlenih u 'Aerodromima Srbije' obezbedili povećanje plata od deset odsto od 1. januara kao što je povećan i regres, zatim 15.000 dinara za svako rođeno dete i čitav niz pogodnosti koje smo mogli da obezbedimo u skladu sa zakonom kako bi ljudi koji rade na našim aerodromima, bez aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu koji je u drugom režimu, mogli da imaju bolji životni standard", rekao je Vesić nakon potpisivanja ugovora.

Naveo je da posao koji obavljaju zaposleni na aerodromima nije nimalo lak i da je veoma odgovoran.

"Ove godine smo ponovili naš poziv za subvencionisane linije. Sa ovog aerodroma u Kraljevu imamo jednu celogodišnju liniju za Istanbul i dve sezonske linije, za Solun i Tivat. Sa niškog aerodroma imamo pet plus dve i to je bilo predviđeno budžetom za narednu godinu, ali ćemo pokušati već za 2025. giodinu da povećamo broj subvencionisanih linija kako iz Niša tako i iz Кraljeva jer verujemo da je to način da avio kompanije više počnu da koriste ova dva aerodroma", rekao je Vesić.

Istakao je da postoji ogroman potencijal aerodroma "Morava" koji je, kako je rekao, bolji od mnogih aerodroma u regionu.

Naveo je da je važno da se ubuduće, u skladu sa strategijom koja se pravi za razvoj avio saobraćaja u Srbiji, više iskoriste pre svega niški i kraljevački aerodrom, ali i drugi aerodromi koji će se u međuvremenu raditi u smislu da imaju više letova i da budu više iskorišćeni.

"Bavićemo se posebno strategijom za razvoj kargo prevoza jer tu vidim veliki potencijal za rast i to je vezano sa ekonomskim razvojem zemlje, ali kako se zemlja više ekonomski razvija, što se dešava, imaćemo veću mogućnost i za razvoj kargo prevoza", rekao je Vesić.

Naveo je da je aerodrom "Morava" dobro urađen, ali da treba da se urade još neke stvari koje su u planu kako bi se, uz pomoć države, podstaklo da ga više koriste ne samo naša već i neke druge strane kompanije, kao i da bude više kargo prevoza.

Direktor „Aerodroma Srbije“ Mihajlo Zdravković je rekao da svoju osnovnu delatnost - bezbednost i prihvat vazduhoplova, putnika i stvari, ne mogu da izvršavaju kako treba ako zaposleni u tom preduzeću nisu zadovoljni.

"Potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora svakako se nastavlja trend povećanja zarada u našem preduzeću. Podsetiću da smo početkom ove godine takođe imali povećanje od deset odsto, a od 1. januara 2024. godine biće drugo povećanje od deset odsto čime stimulišemo naše zaposlene", rekao je on.

Istakao je da to ne bi mogli bez podrške Vlade Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kako je rekao, resorno ministarstvo pomaže "Aerodrome Srbije" u smislu podsticanja razvoja kako kroz podsticanje uvođenja novih destinacija i povećanja broja putnika tako i kroz infrastrukturno ulaganje u razvoj kapaciteta i nabavljanja nove opreme neophodne za rad.

Predsednik sindikalne organizacije "Aerodroma Srbije" Mikica Pavlović izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja kolektivnog ugovora koji je, kako je rekao, proizvod višemesečnih pregovora sindikata zaposlenih, poslodavca i resornog ministarstva.

"Od 2019. godine, kada je aerodrom prešao na upravljanje sa Gradske uprave na republički nivo, imamo stalni porast putnika, kao i obnavljanje celokupne opreme koja prati trendove modernog vazduhoplovstva", rekao je on.

Zahvalio je resornom ministru Vesiću i direktoru "Aerodroma Srbije" na pomoći i kooperativnosti prilikom pregovaranja i zamolio da i dalje pružaju podršku kako bi zajedno postigli zacrtane ciljeve.

