KURTI I OPOZICIJA SE VODE ISTIM PRINCIPOM Predsednik Vučić: Drznuo sam se da svima njima suprostavim

Predsednik Aleksandar Vučić je komentarišući opoziciju rekao da se i oni, kao i Aljbin Kurti rukovode istim principom.

O opoziciji kojoj je premijer takozvane države Kosovo dozvolio da uđu na KiM, predsednik je rekao:

- Kurti traži da se uputi zvanični poziv državi koja ne postoji. Kurti se rukovodi istim parametrima kao i oni, a to je smeniti Vučića!

- Neće moći desetinu onoga što smo uradili da naprave - navodi on.

Ističe da Đilasovoj opoziciji smeta što on ne želi da im se dodvori, ne želi da "flertuje" sa njima, ne želi da se tajno sastaje...

- I postoje tri razloga zbog kojih žele da me smene. Prvi jer ni desetinu onoga što sam ja uradio ne bi mogli da urade. Drugi razlog je taj što ne želim da im se dodvorim, da se tajno sastaje sa nama, i što ne želi da nas podmiti, pa daj da sarađujemo sa onima koji će nam dati, jer je nama nije bitan narod. A treći je taj što sam se drznuo da im se suprotstavim. Naravno da me mrze, pošto ja nemam nikakav problem da nesposobnim ljudima, za koje znam da bi zemlju uništili brzinom munje kao što su to već jednom uradili i kažem to. Ja nemam tu dozu straha niti bojazni da im se dodvoravam. Njihov problem je u tome što misle da imaju pravo da izgovore šta god žele, a da vi ne smete da se branite. Da kažu da vam otac nije otac, a da vam dete i ne postoji. Kada im odgovorite na najpristojniji način, vi ste zlikovac - kazao je Vučić

