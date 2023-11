Ideolog opozicije Dinko Gruhonjić, koji ceo zivot živi na izdašnim donacijama ambasada, udario je na poštene zemljoradnike.

- Poljoprivrednici su ovako pokazali da im je do javnog interesa koliko i do lanjskog snega. Važno je da zadovolje apetite unutar svojih taraba i imanja - izjavio je on.

Autor: