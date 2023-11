VUČIĆ NA POČETKU RADOVA NA PUTU SLEPČEVIĆ-BADOVINCI: Srećan sam i ponosan što Srem i Mačva dobijaju brzu saobraćajnicu (FOTO+VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je obeležavanju početka radova na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević- Badovinci.

Početak radova zakazan je za 11 sati, u koliko je i stigao predsednik Vučić i pozdravio se sa radnicima.

- I u Titovo vreme nisu građeni putevi u tom pravcu, prema Republici Srpskoj, tačnije Bosni, kao da su namerno hteli da nas udalje. Srećan sam i ponosan, što Srem i Mačva dobijaju ovakve puteve - rekao je Vučić.

Vučić je sa ministrom Vesićem gledao tablu i govorio o aktuelnim radovima.

- Srećan sam što Srem i Mačva dobijaju važnu komunikaciju. Znate li šta ovo znači za ovaj kraj. Samo moramo da počnemo da radimo put prema Tekerišu - istakao je Vučić i dodao:

Brza saobraćajnice do Loznice život znači ljudima.

U razgovoru sa novinarima Vučić je rekao da uz minimalna slaganja uspevamo da se povežemo sa Semberijom, te da je tražio da Srbija i BiH udruže snage po pitanju modernizacije železnice.

- Do Bijeljine će se stizati od Beograda za sat i 15 minuta. Da bi ljudi mogli brže da se kreću, onda će i Bijeljina biti više vezana za Beograd nego za bilo šta drugo. Dalje se ide ka Brčkom i Banjaluci. Treba da vidimo onda i za Tuzlu i Sarajevo dalje - kazao je Vučić.

- Nadam se da ćemo i te granične prelaze uspeti što šire da otvorimo - dodao je Vučić.

Predsednik Vučić je govorio o stanju javnih finansija.

- Nikada ne bih rekao da je sjajno i odlično, uvek može bolje. Ali, stopa javnog duga je niža u odnosu na 90 odsto zemalja EU. U Francuskoj je 120 odsto BDP, u Nemačkoj na 77 odsto. To dovoljno govori o svemu, a posebno imajući činjenicu da kada sam 2014. postao predsednik Vlade stopa javnog duga je bila 79 odsto, a danas je 51 odsto - rekao je Vučić.

Vučić ističe i da imamo odličnu likvidnost, i da su ogromna ulaganja u velike projekte širom zemlje.

- Smajli će nas izaći dve milijarde evra. Sve je to mnogo novca, ali to dovodi investitore i zapošljava ljude. Danas je Srbija na istorijskom nivou što se zaposlenosti tiče, i nadam se da ćemo nastaviti da privlačimo investitore - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je danas 550.000 ljudi više zaposleno nego što je bilo pre 11 godina, iako nas ima manje zbog nedovoljnog prirodnog priraštaja.

- To je dokaz koliko bolje stojimo nego nekada. Uvek ima bezbroj problema i bezbroj stvari, morate više brige da pokazujete. Zemlja ide u dobrom smeru, bolje je nego što je bilo - naveo je Vučić.

Komentarišući tvrdnje analitičara Đorđa Vukadinovića, da Ivici Dačiću ne bi bio prvi put da menja parlamentarni blok, Vučić je rekao:

A on se razume u javno mnjenje ko ja u stoni tenis. Ne bih komentarisao to, to je pitanje za njih.

Nakon pitanja novinara rekao je da će ubuduće govoriti da "sumnja" i da "misli" da je Šolak veliki kriminalac.

- Moram da kažem da je to moje mišljenje. Mislim da je mnogo dokaza predato tužilaštvu, i za pranje para. Mislim da vode određene postupke, istraga se vodi, vode se svakakva čuda. Ali je tačno da ne smem da ljude nazivam kriminalcima dok ne stigne pravosnažna presuda. Prihvatam kritiku - izjavio je Vučić.

Vučić je naglasio da danas radi svoj posao kao predsednik građana, i da nije u funkcionerskoj kampanji.

- To što sam ja podržao listu "Srbija ne sme da stane", to je apsolutno fer. Ne želim da zemlju unište oni koji su je uništavali već. Došli smo da otvaramo velelepne stadione, ja ih nisam otvorio. Ne mogu da mi zabrane da se šetam. A taj zakon za kampanju se odnosi samo na nosioce izbornih listi, a ja nisam nosilac. Ovde sam zamolio da se skine govornica, došao sam samo da obiđem, da pokažem ljudima šta radimo. Držao sam se fer i korektnog odnosa da pokažem ljudima kako se to radi - istakao je Vučić.

Vučić je naglasio da će dva puta do izbora ići u inostranstvo, po dva ili tri dana.

- Sve vreme dok budem bio u zemlji iskoristiću da pomognem listi "Srbija ne sme da stane". Ljudi ovde nisu mogli ni da sanjaju da će dobijati brze saobraćajnice. To moramo da nastavimo da radimo, a ne da se vrate na vlast oni koji metar puta nisu napravili. To je moj stav, i sa tom negativnom kampanjom ja nemam nikakav problem - kazao je Vučić.

Vučić je istakao i da je jedina validna procena ona koju će doneti građani.

Ja ne volim da iznosim precizne brojeve, ne zato što ih nemam. Mi svakog dana radimo precizna istraživanja. Važno je da ljudi ne misle da je kraj, i da su stvari završene. Bitka će biti neizvesna. Dakle sve liste zajedno, ne računajući SVM, na nivou Srbije, od Đilasove liste do socijalističke liste, svi oni zajedno imaju 3-4 odsto manje nego mi sami. Ako bi oni uspeli za 20 dana da to preokrenu, oni bi bili u prednosti za 1 ili 2 odsto, i onda bi mi sa SVM bili na ivici.

Predsednik Vučić je kazao da veruje da ljudi vide ko šta radi i koliko radi.

- Ne bude li rezultat dobar, mi ćemo prvi čestitati pobedniku. Bilo u Beogradu, bilo na nivou Srbije - rekao je Vučić.

Kaže i da posledice za građane mogu biti opasne, i da bi se Srbija vratila u prošlost.

- U vreme katančenja fabrika, u vreme kada su gledali kako sebe da bogate. Oni pričaju o tehničkim vladama, ne bi radili ništa godinu dana, već bi se borili za vlast - naveo je Vučić.

Ističe da većinska, pristojna i normalna Srbija ne želi nikoga da vređa, niti da napada porodice.

- Mi se bavimo programima i planovima, i onim što nas čeka u budućnosti -rekao je predsednik Vučić.

Vučić se zahvalio radnicima na trudu i dodao da će država da radi na tome da svi budu na vreme isplaćeni.

Početak radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci

Pored predsednika, prisutni su i predstavnici azerbejdžanske kompanije "Azvirt", ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, direktor JP "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić.

Od Bogatića do granice sa BiH - predviđeno je pet mostova koji će premostiti lokalne puteve, manje vodotokove i kanale, kao i četiri raskrsnice sa kružnim tokom i četiri trake, navodi se na sajtu JP "Putevi Srbije".

Saobraćajnica na ovoj deonici obuhvata katastarske parcele Dublje, Klenje i Badovinci na teritoriji opštine Bogatić i Zmijnjak na teritoriji grada Šapca.

Biće omogućena brzina kretanja od 100 kilometara na čas sa poprečnim profilom od dve fizički odvojene kolovozne trake, sa dve saobraćajne trake.

Izgradnja državnog puta I B reda Slepčević - granični prelaz Badovinci direktno će doprineti bržem razvoju obuhvaćenog dela regiona zapadne Srbije i jedinica lokalne samouprave koje se neposredno vezuju za ovaj koridor, u prvom redu njihovoj saobraćajnoj i privrednoj integraciji sa koridorom 10 i mrežom auto-puteva u Srbiji.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić potpisao je pre dve nedelje ugovor za izgradnju ove saobraćajnice.

"Ova saobraćajnica, dužine 15,3 kilometra, nastavak je brze saobraćajnice od Šapca do Loznice koja se gradi i biće završena do kraja naredne godine. Tako ćemo brzim saobraćajnicama povezati dva granična prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine - Šepak i Pavlovića most", rekao je Vesić ranije i dodao da će BiH i Republika Srpska biti još bolje saobraćajno povezane sa Srbijom.

On je tada naveo i da je potpisan ugovor sa azerbejdžanskm kompanijom "Azvirt" , koja će raditi sa srpskim partnerima.

U okviru ovog projekta 14. oktobra ove godine pušten je u saobraćaj auto put od Rume do šapca sa mostom preko reke Save, u dužini od 24,6 kilometara.