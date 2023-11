Vučić: Srbija je na istorijskom nivou što se tiče zaposlenosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da veliki infrastrukturni projekti dovode investitore i da je to između ostalog doprinelo istorijskom nivou zaposlenosti u Srbiji.

Vučić je na obeležavanju početka radova na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević-Badovinci, rekao da se nada da ćemo posle i infratrukturnih i svih ostalih moći i dalje da privlačimo investitore.

"Što se tiče procena ono što je najsigurnije i što precizno govori o broju zaposlenih više od anketa, iako su one precizno urađene to je broj zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Kada vidite da nas da je gotovo 550.000 ljudi zaposleno nego što je bilo pre 10,11 godina a ima nas manje, svake godine gubimo oko 35.000 stanovnika samo zbog negativnog prirodnog priraštaja, to pokazuje koliki je to uspeh", rekao je predsednik odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše projekcije MMF o stopi nezaposlenosti od 9,1 odsto.